Из зоны ЧАЭС в США уезжают "на ПМЖ" около 200 бездомных щенков

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Из Чернобыльской зоны в США "на ПМЖ" уезжают около 200 украинских щенков.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.

"В апреле этого года работниками Фонда чистого будущего Чернобыльской АЭС было транспортировано с площадки ЧАЭС 12 щенков, которые уже в июне полетят в США, где их устроят в семьи и найдут постоянные дома. Работники Фонда сообщают, что на проведение работ по вывозу щенков были получены все необходимые разрешения. В целом запланировано вывезти в США около 200 собак", — сообщает Госагентство.

Державне агентство України з управління зоною відчуження Собаки из зоны ЧАЭС

Державне агентство України з управління зоною відчуження Собаки из зоны ЧАЭС

Отмечается, что все собаки будут проходить дозиметрический контроль, их отмоют и отвезут в Славутич в предварительно организованный приют для щенков, который находится на территории конно-спортивной базы. Там они будут находиться в течение следующих 45 дней.

На базе приюта есть специально обученные инструкторы для ежедневного ухода за собаками, а в выходные люди смогут приходить туда и играть со щенками.

Ранее сообщалось, что в Николаеве бездомные собаки проникли на территорию зоопарка и загрызли четырех альпак.