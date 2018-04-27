Хроника 26 апреля: годовщина Чернобыля, нападения С14, встреча лидеров двух Корей

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 26 апреля, в Украине почтили память погибших на ЧАЭС, 56 американских конгрессменов обратились с письмом в Госдепартамент США, в котором выразили обеспокоенность по поводу роста антисемитизма, финансируемого государством, и отрицания Холокоста в Европе, в частности в Украине и Польше. Помимо этого радикалы из С14 жестоко избили православного активиста, а Витренко — цинично облили краской. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украине почтили память погибших на ЧАЭС

К 32-й годовщине Чернобыльской катастрофы в Украине почтили память погибших. Президент Петр Порошенко заявил, что в декабре 2018 года запланировано введение в эксплуатацию нового конфайнмента над Чернобыльской атомной электростанцией. Спустя 32 года после Чернобыльской трагедии президент Украины назвал Чернобыль "территорией изменений". По его словам, зона отчуждения должна стать "местом новых прогрессивных технологий".

Обвинения конгрессменов США в антисемитизме

Накануне 56 американских конгрессменов обратились с письмом в Государственный департамент США, в котором выразили обеспокоенность по поводу роста антисемитизма, финансируемого государством, и отрицания Холокоста в Европе, в частности в Украине и Польше. Конгрессмены убеждены, что Украина прославляет "нацистских коллаборационистов", а также заявили о необходимости роспуска "неонацистского батальона "Азов". В свою очередь Министерство внутренних дел Украины отвергает обвинения конгрессменов США в финансировании антисемитизма в стране.

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Порошенко подписал закон об усилении контроля на границе

Президент Петр Порошенко подписал закон, который усиливает контроль за государственной границей страны, сообщается на сайте главы государства в четверг. Также сообщается, что усовершенствуются меры, применяемые украинскими пограничниками для противодействия нелегальной миграции на границе и другим правонарушениям в этой сфере.

Работникам горсовета Днепра запретили критиковать Порошенко

Депутаты городского совета Днепра приняли "кодекс поведения", в частности запретили критиковать деятельность президента Украины Петра Порошенко и правительства, сообщило в четверг интернет-издание Depo.Днепр. По данным издания, на сессии горсовета Днепра депутаты приняли решение "Об утверждении Кодекса поведения".

СБУ обвинила РФ в подготовке провокаций на майские праздники

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники через соцсети. Правоохранители задокументировали, что администраторы накануне майских праздников организовали поиск и привлечение исполнителей в юго-восточных регионах страны для осуществления провокаций.

Радикалы из С14 жестоко избили православного активиста, а Витренко цинично облили краской

Радикалы из группировки С14 облили краской лидера Прогрессивной социалистической партии Наталью Витренко, когда та с соратниками пришла на заседание Окружного административного суда. Помимо этого радикалы из группировки С14 напали на православного общественного деятеля, врача-кардиолога, председателя Киевского православного братства св. Архангела Михаила, Украинской Православной Церкви Валентина Лукияника. Об этом сообщил пользователь Дмитрий Скворцов в Facebook.

В Украине не будет вузов, зато появятся "доценты искусств"

Кабмин отменил термин "высшее учебное заведение", заменив его на "учреждение высшего образования", приведя нормативные акты в соответствие с законом об образовании. Согласно постановлению Кабмина, документ облегчает требования для получения ученых званий для лиц с инвалидностью первой группы. Также правительство уравняло возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

Долгожданная встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

В пятницу, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — процитировал представитель администрации слова Ким Чен Ына.

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В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе. Помимо этого ежегодно, начиная с 2001 года, 26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности.