Чернобыльская АЭС открыла ряд объектов для туристов

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Украинское государственное предприятие "Чернобыльская АЭС" расширило экскурсионный маршрут по станции и открыло ряд объектов на станции для посещения, сообщила пресс-служба предприятия.

Экскурсии в чернобыльскую зону отчуждения и непосредственно на станцию проходят уже много лет. Однако посещение помещений станции не входило в туристический маршрут.

"Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" открывает уникальные туры по своим объектам. Во время нашего тура вы сможете посетить знаменитый золотой коридор, который проходит через все энергоблоки станции, увидеть собственными глазами щит управления реактором, подойти вплотную к стенам четвертого энергоблока", — говорится в сообщении.

По данным предприятия, также в экскурсионный маршрут входит посещение смотровой площадки, с которой можно посмотреть на арку нового безопасного укрытия, кормление трехметровых чернобыльских сомов в водоеме-охладителе, а также обед с персоналом АЭС.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.