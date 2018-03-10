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    Арнольд Шварценеггер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Арнольд Шварценеггер и Владимир Кличко на вечеринке Weisswurstparty
    Шварценеггер и Кличко подрались за крендель на вечеринке в Австрии
    12:10 22.01.2018
    1618
    Две мировые знаменитости встретились на вечеринке Weisswurst Party в австрийском Тироле, где весело провели время. Арни и Владимир Кличко шутливо поборолись за крендель.
    Украинская группа Double Life
    Шварценеггер засветился на съемках клипа украинской группы
    20:51 27.11.2017
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    Double Life - группа двух братьев-близнецов. Дуэт образовался в марте 2011 года. На счету у ребят один альбом и несколько видеороликов.
    Арнольд Шварцнеггер и Владимир Кличко
    Шварцнеггер обратился к Кличко 
    05:24 07.11.2017
    2112
    Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко разместил видео, на котором он запечатлен с американским актером и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварцнеггером.
    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    "Железному Арни" - 70. Биография Арнольда Шварценеггер
    03:30 30.07.2017
    1255
    С 14 лет Арнольд Шварценеггер, которого поклонники ласково прозвали "Железный Арни", начал заниматься культуризмом. В августе 1966 года он переехал в Мюнхен, чтобы продолжить дальше профессионально заниматься бодибилдингом.
    Эммануэль Макрон
    Шварценеггер и Макрон вместе потролили Трампа
    05:12 25.06.2017
    212Макрон - новый президент Франции
    В размещенном в соцсетях 10-секундном клипе знаменитый киноактер и бывший губернатор Калифорнии заявляет, что для него "настоящая честь" встретиться с Макроном, и что они будут "работать вместе ради чистой энергии будущего".
    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    Шварценеггер намерен сняться в шестой части "Терминатора" - СМИ
    03:26 22.05.2017
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    Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сообщил, что недавно встретился с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить продолжение следующей части блокбастера.
    Арнольд Шварценеггер испортил фото тайским туристам
    Шварценеггер "испортил" фото тайским туристам
    18:13 03.05.2017
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    Группа туристов из Таиланда позировала на фоне башни, а Шварценеггер внезапно подъехал на велосипеде и встал перед ними. Туристы не сразу узнали кинозвезду, поскольку он был в темных очках и камуфляжной куртке.
    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    Шварценеггер надеется увидеть еще один бой Кличко и Джошуа
    04:32 01.05.2017
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    По словам голливудского актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, поединок Кличко с Джошуа был одним из самых захватывающих боев, которые он когда-либо видел.
    Кличко о дружбе со Сталлоне и Шварценеггером
    Кличко: в детстве я не мог подумать, что Шварценеггер будет за меня болеть 
    21:52 19.03.2017
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    Мэр Киева Виталий Кличко находится в дружеских отношениях с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, в частности Шварценеггер помогает братьям Кличко проводить аукционы благотворительного фонда.
    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    Шварценеггер может баллотироваться в сенат США
    07:41 10.03.2017
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    Согласно данным, Арнольд Шварценеггер стремится заставить Вашингтон изменить взятый курс на реформы и готов использовать для этого различные методы.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке. Архивное фото
    Трамп с сарказмом прокомментировал уход Шварценеггера из шоу на ТВ
    04:19 05.03.2017
    469Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам президента США Дональда Трампа, актер Арнольд Шварценеггер не добровольно покинул телешоу "Кандидат", его уволили за безнадежно низкие рейтинги.
    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    Шварценеггер перестал вести шоу, где он сменил Трампа
    07:13 04.03.2017
    323
    Дональд Трамп, который был ведущим шоу на протяжении 14 сезонов, критиковал Арнольда Шварценеггера на месте ведущего, а тот не оставался в долгу.
    Актер Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    Шварценеггер сыграет в российско-китайском фильме "Вий-2"
    15:35 30.10.2016
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    Главную роль путешественника Джонатана Грина исполнит британский актер Джейсон Флеминг. Самое активное участие в создании ленты принимает Джеки Чан и его компания Jackie Chan JCE.
    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    Шварценеггер снимется в китайском фильме
    18:49 25.10.2016
    316
    Руины Саньсиндуй находятся в уезде Гуанъхань. Находки оказались настолько ценны для науки, что руины в Китае стали называть "девятым чудом света". Съемки фильма начнутся в марте 2017 года и закончатся в 2019 году.
    Арнольд Шварценеггер
    Шварценеггер заявил, что впервые не поддержит республиканца на выборах
    02:22 09.10.2016
    359Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам Арнольда Шварценеггера, он "испытывает противоречивые чувства в отношении этих выборов, как и многие американцы", и до сих пор не решил, кому отдаст свой голос.
    Арнольд Шварценеггер
    Шварценеггеру не разрешили кататься на велосипеде в Германии
    16:44 02.10.2016
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    Шварценеггер ехал вдоль платформы железнодорожной станции, а это является нарушением. Когда его остановил офицер, то актер извинился и сказал, что ему трудно идти пешком.
    Арнольд Шварценеггер
    Полицейский остановил Арнольда Шварценеггера за катание на велосипеде
    20:12 01.10.2016
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    Актер Арнольд Шварценеггер сделал селфи с улыбающимся полицейским и покинул место инцидента пешком, катя велосипед по направлению к северному входу на вокзал в Мюнхене.
    Тренировка Владимира Кличко, Австрия
    Шварценеггер посетил тренировочный лагерь Владимира Кличко
    11:30 19.07.2016
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    ​На своей странице в Twitter экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко разместил фото со своего тренировочного лагеря в австрийском Гоинге.
    Шварценеггер показал кубики и поупражнялся со световым мечом. Видео
    Шварценеггер поупражнялся со световым мечом 
    08:59 17.12.2015
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    На своей странице в Facebook Шварценеггер опубликовал полутораминутный ролик, как он в роли Конана справляется со световым мечом.
    Арнольд Шварценеггер
    Сообщение о смерти Арнольда Шварценеггера вызвало скандал в США
    09:01 30.08.2015
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    Неизвестные, подготовившие печальную новость, сработали под сайт популярного кабельного телеканала MSNBC.com, что и придало информации правдоподобный характер.
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