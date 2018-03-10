С 14 лет Арнольд Шварценеггер, которого поклонники ласково прозвали "Железный Арни", начал заниматься культуризмом. В августе 1966 года он переехал в Мюнхен, чтобы продолжить дальше профессионально заниматься бодибилдингом.
В размещенном в соцсетях 10-секундном клипе знаменитый киноактер и бывший губернатор Калифорнии заявляет, что для него "настоящая честь" встретиться с Макроном, и что они будут "работать вместе ради чистой энергии будущего".
Группа туристов из Таиланда позировала на фоне башни, а Шварценеггер внезапно подъехал на велосипеде и встал перед ними. Туристы не сразу узнали кинозвезду, поскольку он был в темных очках и камуфляжной куртке.
Мэр Киева Виталий Кличко находится в дружеских отношениях с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, в частности Шварценеггер помогает братьям Кличко проводить аукционы благотворительного фонда.
Руины Саньсиндуй находятся в уезде Гуанъхань. Находки оказались настолько ценны для науки, что руины в Китае стали называть "девятым чудом света". Съемки фильма начнутся в марте 2017 года и закончатся в 2019 году.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".