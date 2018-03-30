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    Культура

    Шварценеггера срочно прооперировали

    (обновлено: )170
    По данным СМИ, 70-летний Арнольд Шварценеггер в четверг поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. В ходе операции возникли осложнения, но врачи были готовы к такому повороту событий.
    Актер Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Актер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце, сообщает TMZ со ссылкой на близкие к актеру источники.

    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным собеседников издания, 70-летний Шварценеггер в четверг поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является "экспериментальной". В ходе нее возникли осложнения.

    Согласно сообщению, доктора были готовы к тому, что операция по замене клапана могла пойти не по плану, и "быстро решили, что Арнольду необходима экстренная операция на открытом сердце", которая длилась несколько часов.

    Сейчас актер находится в стабильном состоянии.

    Издание отмечает, что это не первый случай, когда Шварценеггер переносит операцию на сердце. В 1997 году актеру проводили операцию по замене аортального клапана.

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