Шварценеггера срочно прооперировали

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Актер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце, сообщает TMZ со ссылкой на близкие к актеру источники.

По данным собеседников издания, 70-летний Шварценеггер в четверг поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является "экспериментальной". В ходе нее возникли осложнения.

Согласно сообщению, доктора были готовы к тому, что операция по замене клапана могла пойти не по плану, и "быстро решили, что Арнольду необходима экстренная операция на открытом сердце", которая длилась несколько часов.

Сейчас актер находится в стабильном состоянии.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда Шварценеггер переносит операцию на сердце. В 1997 году актеру проводили операцию по замене аортального клапана.