Шварценеггер после серьезной операции поделился впечатлениями

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина.

Знаменитый актерАрнольд Шварценеггер после операции на сердце поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживал.

Он впервые поделился впечатлениями после открытой операции на сердце, которую перенес на днях.

"Это правда: я вернулся! Я уснул в ожидании, что проснусь с маленьким надрезом, но проснулся с большим. Но знаете что? Я проснулся, и я благодарен за это. Спасибо врачам и медсестрам. И я благодарю вас за поддержку", — написал актер в своем микроблоге в Тwitter.

Ранее стало известно, что 70-летний Шварценеггер в минувший четверг поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является "экспериментальной". В ходе нее возникли осложнения.