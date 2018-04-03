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    Культура

    Шварценеггер после серьезной операции поделился впечатлениями

    (обновлено: )1510
    Как отметил Шварценеггер, он уснул в ожидании, что проснется с маленьким надрезом, но проснулся с большим: "Но знаете что? Я проснулся, и я благодарен за это. Спасибо врачам и медсестрам. И я благодарю вас за поддержку".
    Актер Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. 

    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Железному Арни" - 70. Биография Арнольда Шварценеггер
    Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер после операции на сердце поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживал. 

    Он впервые поделился впечатлениями после открытой операции на сердце, которую перенес на днях.

    "Это правда: я вернулся! Я уснул в ожидании, что проснусь с маленьким надрезом, но проснулся с большим. Но знаете что? Я проснулся, и я благодарен за это. Спасибо врачам и медсестрам. И я благодарю вас за поддержку", — написал актер в своем микроблоге в Тwitter.

    Ранее стало известно, что 70-летний Шварценеггер в минувший четверг поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является "экспериментальной". В ходе нее возникли осложнения.

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