Главное в мире: "марш возвращения" в Палестине, ответ РФ, камбэк Шварценеггера

РИА Новости Украина

"Великий марш возвращения"

В центре внимания многих зарубежных газет оказались многотысячные протесты, вспыхнувшие на границе сектора Газа с Израилем и получившие название "Великий марш возвращения". Guardian сообщает, что около 17 тысяч палестинцев вышли с протестами в шести точках вдоль палестино-израильской границы в секторе Газа. По словам организаторов протестов, марш задумывался как мирное мероприятие, в котором примут участие обычные семьи, в том числе женщины и дети. Мирные протесты должны были включать в себя, в том числе культурные мероприятия, в частности, национальный танец "дабке".

Однако израильская сторона посчитала, что мирные демонстрации являются уловкой движения ХАМАС и на самом деле нацелены на проведение террористических атак, сообщает Guardian. Wall Street Journal в свою очередь отмечает, что протесты вызваны недовольством арабского населения в связи с ухудшающейся экономической обстановкой на палестинских территориях. Экономический рост в Газе находится на нуле, а безработица составляет 44%. Wall Street Journal предполагает, что экономическая ситуация в Газе настолько катастрофическая, что движение ХАМАС может начать войну против Израиля. Противостояние между двумя основными движениями в Палестине — ХАМАС в секторе Газа и ФАТХ на Западном берегу — только ухудшает экономическое положение в непризнанном государстве.

В минувшем году глава Палестины Махмуд Аббас начал урезать зарплаты 40 тысяч врачей в Газе, чтобы оказать давление на ХАМАС. Washington Post пишет, что запланированные мирными демонстрации, приуроченные к годовщине "Дня Земли", когда израильское правительство оккупировало палестинские земли, вскоре превратились в бойню. В то время как некоторые жители Газы действительно собрались для мирных демонстраций с палестинскими флагами, другие подобрались к забору и бросали камни в израильских солдат. Израильские военные использовали боевые снаряды и слезоточивый газ, чтобы не позволить палестинцам прорваться сквозь пограничное заграждение. По последним данным, в ходе столкновений с израильскими военными по меньшей мере 15 палестинцев погибли и около 1 тысячи получили ранения. Как отмечает газета, Совет безопасности ООН по запросу Кувейта провел специальные закрытые консультации для обсуждения столкновений. Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что Израиль несет ответственность за насилие, и объявил субботу днем национального траура. Палестинцы планируют продолжать протесты до 15 мая, годовщины независимости Израиля, которую палестинцы называют "Накба" (катастрофа).

Ответные меры России

Высылка иностранных дипломатов в качестве ответной меры России на действия иностранных государств стала одной из центральных тем в зарубежных изданиях (Wall Street Journal, New York times, Washington Post, Time, Usa Today, Guardian, Telegraph, Independent). Власти России объявили, что выдворят из страны более сотни иностранных дипломатов и намерены закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. Как отмечает газета Telegraph, Форин-офис заявил, что сожалеют в связи с решением РФ об ответных мерах.

Источники издания утверждают, что на повестке дня у Лондона рассмотрение вопроса о закрытии российского торгового представительства в королевстве. "Логово шпионов", — описывают российское торгпредство собеседники газеты. "Я не помню, чтобы отношения были настолько плохими", — цитирует издание New York Times интервью американскому телеканалу NBC российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Согласно источникам газеты, высокопоставленные советники американского президента Трампа "уговаривают его" принять новые меры против России.

"У текущей схемы президента Трампа с Россией "хороший полицейский — плохой полицейский" может истекать срок действия", — отмечают обозреватели газеты Washington Post. В свою очередь издание Wall Street Journal приводит мнения российских экспертов, которые считают, что у стран остается все меньше возможностей на такие "символические меры", как выдворение дипломатов. "Еще есть место для битв в этой дипломатической войне, но это не останется дипломатической войной надолго", — цитирует издание одного из опрошенных политологов.

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Обвинения против мультимиллионера — Европейская пресса пишет о новом скандале, связанном с родственниками членов британской королевской семьи. Согласно изданию Telegraph, свёкр сестры герцогини Кэмбриджской и мультимиллионер Дэвид Мэттьюз подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина был задержан в Париже в четверг и позднее был отпущен под залог. Причастность Мэттьюза к инцидентам, по данным издания Daily Mail, в 2017 году подтвердил полиции предполагаемый свидетель.

Как сообщается, речь идет о событиях 1998 и 1999 годов. Газета Sun приводит подробности инцидента: по версии следствия, один из них произошел на заморской территории Франции, острове Сен-Бартелеми, на котором находится принадлежащий Мэттьюзу отель. Другой инцидент, пишет издание, произошел в Париже в следующем году. Представитель семьи Мэттьюз заявил, что мультимиллионер отрицает выдвинутые обвинения. Согласно данным прессы, французские власти рассматривают вопрос о предъявлении британцу обвинений и передаче дела в суд. Кенсингтонский дворец — резиденция герцога Кембриджского — не прокомментировал сообщения прессы. "Исторические обвинения", — комментируют ситуацию журналисты издания Sun.

"I'm back"

Многие зарубежные издания в пятницу пишут о срочной операции на открытом сердце, которую перенес 70-летний актер Арнольд Шварценеггер. Как отмечает Guardian, актер, прославившийся своей ролью в фильме "Терминатор", прибыл в больницу города Лос-Анджелес для замены клапана легочной артерии. Газета сообщает, что актер перенес подобную операцию не в первый раз.

Бывший губернатор американского штата Калифорния впервые был прооперирован в 1997 году в возрасте 49 лет, когда ему заменили тот же самый клапан. Как сообщает Sun, в ходе операции возникли некоторые осложнения. По данным Washington Post, у него хорошее настроение, так как только очнувшись после операции Шварценеггер сказал "I'm back" ("Я вернулся"), намекая на известную фразу своего героя из фильма "Терминатор".