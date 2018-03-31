I'm back. Шварценеггер пришел в себя после срочной операции на сердце

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Первыми словами актера Арнольда Шварценеггера после срочной операции на открытом сердце стали I'm back ("Я вернулся"), заявил представитель звезды Дэниел Кетчелл в своем Twitter.

Как ранее сообщалось, 70-летний Шварценеггер поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является "экспериментальной". В ходе нее возникли осложнения.

Смотрите также: Пэрис Хилтон в сопровождении жениха прибыла во Львов

"Шварценеггер очнулся и его первыми словами в самом деле стали I'm back, так что он в хорошем настроении", — написал Кетчелл. Реплика Шварценеггера очевидно отсылается к культовой фразе его персонажа Терминатора I'll be back.

Сейчас актер находится в стабильном состоянии.

По данным издания TMZ, это не первый случай, когда Шварценеггер переносит операцию на сердце. В 1997 году ему проводили операцию по замене аортального клапана.