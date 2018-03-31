наверх
31.03.201802:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Культура

    I'm back. Шварценеггер пришел в себя после срочной операции на сердце

    (обновлено: )5
    Представитель "Железного Арни" Дэниел Кетчелл заявил, что "Шварценеггер очнулся и его первыми словами в самом деле стали I'm back, так что он в хорошем настроении".
    Арнольд Шварценеггер
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Первыми словами актера Арнольда Шварценеггера после срочной операции на открытом сердце стали I'm back ("Я вернулся"), заявил представитель звезды Дэниел Кетчелл в своем Twitter.

    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Железному Арни" - 70. Биография Арнольда Шварценеггер

    Как ранее сообщалось, 70-летний Шварценеггер поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является "экспериментальной". В ходе нее возникли осложнения.

    Смотрите также: Пэрис Хилтон в сопровождении жениха прибыла во Львов

    "Шварценеггер очнулся и его первыми словами в самом деле стали I'm back, так что он в хорошем настроении", — написал Кетчелл. Реплика Шварценеггера очевидно отсылается к культовой фразе его персонажа Терминатора I'll be back.

    Сейчас актер находится в стабильном состоянии.

    По данным издания TMZ, это не первый случай, когда Шварценеггер переносит операцию на сердце. В 1997 году ему проводили операцию по замене аортального клапана.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Великобритании и России
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд