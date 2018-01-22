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    Шварценеггер и Кличко подрались за крендель на вечеринке в Австрии

    (обновлено: )117824
    Две мировые знаменитости встретились на вечеринке Weisswurst Party в австрийском Тироле, где весело провели время. Арни и Владимир Кличко шутливо поборолись за крендель.
    Арнольд Шварценеггер и Владимир Кличко на вечеринке Weisswurstparty
    Фото Klitschko Brothers

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко на вечеринке Weisswurst Party в австрийском Тироле встретился с кинозвездой и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.

    Две легенды посетили ежегодное мероприятие, на которое съезжаются знаменитости, которые наслаждаются общением, а также поеданием белых сосисок и кренделей.

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    На фотографии, которые опубликованы на сайте Klitschko Brothers видно, что знаменитости просто решили пошутить и сделать вид, будто не могут поделить крендель.

    Арнольд Шварценеггер и Владимир Кличко на вечеринке Weisswurstparty

    "Мы весело провели время", — подписал Владимир Кличко фотографию с Арни.

    Ранее Владимир получил старейшую премию Германии за достижения в области спорта. Эта же награда досталась и Шварценеггеру — за экологическую деятельность.

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