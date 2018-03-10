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Александр Лукьянченко призвал ОБСЕ созвать комиссию из украинских, российских и европейских парламентариев, которые бы посетили Донецк и оценили ущерб от действий нерегулярных вооруженных групп, сообщает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.