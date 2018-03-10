наверх
10.03.201805:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Лукьянченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Шишацкий и Лукьянченко подозреваются в содействии деятельности ДНР - ГПУ
    12:58 10.08.2015
    647
    В Генеральной прокуратуре уточнили, что уголовное производство в отношении бывших и формально действующих должностных лиц Донецкой области было открыто 16 июля.
    Мэр Донецка Александр Лукьянченко. Архивное фото
    Особый статус Донбасса заработает при закрытой границе - экс-мэр Донецка
    03:05 08.07.2015
    554Переговоры по Донбассу
    По мнению Александра Лукьянченко, местные выборы на всей территории Донбасса должны пройти 25 октября, "как это определено Киевом, иначе они никем не будут признаны".
    Переговоры
    В Святогорске проходит закрытая встреча мэров городов Донбасса - СМИ
    09:03 18.05.2015
    818Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно данным издания "Новости Донбасса", на встрече присутствовал народный депутат Сергей Тарута. Также в переговорах принимает участие мэр Донецка Сергей Лукьянченко.
    Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман
    Донбасс, война, тарифы, цирк и ринг: Гройсман подвел итоги работы Рады
    17:00 10.03.2015
    1033МВФ, поправки в бюджет и заседание ВР.
    Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, следуя призыву президента чаще общаться с прессой, во вторник, 10 марта, отчитался о первых 100 днях работы парламента VIII созыва.
    Местные жители у своего разрушенного дома в Донецке
    По живому. Украина собственноручно отрезает от себя Донбасс
    16:14 19.11.2014
    11518Донбасс - зона войны
    В Украине развернулась жаркая дискуссия по поводу решения Киева полностью прекратить снабжение Донбасса, фактически объявить экономическую и финансовую блокаду территорий, находящихся под контролем "сепаратистов".
    Военная техника в Донецке
    Из-за обстрела подстанции в Донецке начались проблемы с водоснабжением
    11:00 19.11.2014
    346Донбасс - зона войны
    По сообщениям местных жителей, в Донецке раздается стрельба и взрывы. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Донецком аэропорту. На данный момент информации о пострадавших нет.
    Ополченцы ДНР в Донецке
    Мэр Донецка военного времени
    14:20 15.10.2014
    1011
    Жители Донецка с тревогой ждут наступления холодов, они опасаются, что отстранение легитимных руководителей Донецка лишит город какого-либо, даже минимального финансирования из украинского бюджета, пишет Валентина Агеева.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Замглавы Донецка Савинов, замещавший Лукьянченко после его отъезда, уволен
    12:18 15.10.2014
    185
    Об увольнении сообщил сам Константин Савинов, отметив, что "выполнял сои обязанности с полной самоотдачей".
    Ситуация в Донецке
    Мэром Донецка назначен Мартынов
    13:47 14.10.2014
    1602"Режим тишины" на Донбассе.
    Мартынов известен как депутат Донецкого городского совета, занимающий должность директора городского парка культуры и отдыха имени Щербакова. На должность мэра Донецка его назначили в "ДНР".
    Мэр Донецка Александр Лукьянченко
    Мэр Донецка надеется, что перемирие заработает "по-настоящему"
    17:23 23.09.2014
    142Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Мэр Донецка заслушал доклады о текущей ситуации с энергоснабжением, газоснабжением, подачей воды и об обстановке в каждом районе.
    Мэр Донецка Александр Лукьянченко
    ОБСЕ: мэр Донецка просит созвать международную комиссию для оценки ущерба
    22:41 05.09.2014
    182Бои за Донецк, Луганск и Мариуполь
    Александр Лукьянченко призвал ОБСЕ созвать комиссию из украинских, российских и европейских парламентариев, которые бы посетили Донецк и оценили ущерб от действий нерегулярных вооруженных групп, сообщает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
    Гривны
    Власти Донецка пока не договорились с НБУ о возобновлении соцвыплат
    16:25 12.08.2014
    117Юго-Восток Украины: АТО.
    "Пока общего языка с руководством Нацбанка мы не нашли, хотя на встрече присутствовало большое количество людей из числа его руководства", - сообщил мэр Лукьянченко.
    Александр Лукьянченко
    Донецк остался без мэра, горожане ждут худшего
    16:18 15.07.2014
    1438Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    Донецк остался без городского головы. Уехать из города мэра Александра Лукьянченко вынудили представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Горожане восприняли этот факт как знак приближающейся беды.
    Ситуация в Луганске
    Хроника 14 июля: Луганск погрузился в траур по погибшим от обстрелов
    12:07 15.07.2014
    1439АТО на Юго-Востоке.
    Власти Украины намерены внести изменения в тактику АТО на Востоке, а пока там растет число жертв среди мирного населения. В Луганске объявлен траур по погибшим от обстрелов.
    Бойцы народного ополчения Донбасса
    Ополченцы "ДНР" опровергли заявление мэра Донецка, что ему угрожали
    16:27 14.07.2014
    606Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    Ополченцы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" опровергли заявление мэра Донецка Александра Лукьянченко о том, что ему якобы угрожали.
    Мэр Донецка Александр Лукьянченко
    Мэр Донецка покинул город и сейчас находится в Киеве
    15:48 14.07.2014
    681АТО на Юго-Востоке.
    Мэр Донецка Александр Лукьянченко покинул город и приехал в Киев, передает телеканал "Донбасс". По его словам, его позиция не позволяет ему находиться в Донецке.
    Ситуация в Донецке
    Власти Донецка за свой счет похоронят погибших при обстреле шахты
    14:35 14.07.2014
    216Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    Власти Донецка соболезнуют в связи с гибелью людей в результате обстрела шахты, который произошел в субботу, и обещают взять на себя расходы на похороны погибших.
    Петр Порошенко
    Порошенко обсудил с мэром Донецка вопрос неприменения тяжелой артиллерии
    13:06 12.07.2014
    595АТО на Юго-Востоке.
    Донецкий мэр Александр Лукьянченко обсуждал в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко меры, которые позволили бы не применять тяжелую артиллерию в городе, обороняемом ополченцами.
    Ситуация на востоке
    Донецк: ожесточенные бои за аэропорт и ультиматум Лукьянченко
    11:17 11.07.2014
    6111АТО на Юго-Востоке.
    Из минометов обстрелян блокпост близ населенного пункта Мариновка. Донецкий аэропорт, контролируемый силами АТО, также попал под обстрел. Атака на аэропорт произвела в городе очень много шума.
    Ситуация в Донецке
    Ополченцы заняли в Донецке завод, производящий взрывчатку - СМИ
    23:05 08.07.2014
    1212АТО на Юго-Востоке.
    Ополченцы заняли в Донецке местный казенный завод химических изделий, где изготавливаются взрывчатые вещества, сообщает во вторник информагентство УНИАН со ссылкой на мэра города Александр Лукьянченко.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны