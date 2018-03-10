В Украине развернулась жаркая дискуссия по поводу решения Киева полностью прекратить снабжение Донбасса, фактически объявить экономическую и финансовую блокаду территорий, находящихся под контролем "сепаратистов".
Жители Донецка с тревогой ждут наступления холодов, они опасаются, что отстранение легитимных руководителей Донецка лишит город какого-либо, даже минимального финансирования из украинского бюджета, пишет Валентина Агеева.
Александр Лукьянченко призвал ОБСЕ созвать комиссию из украинских, российских и европейских парламентариев, которые бы посетили Донецк и оценили ущерб от действий нерегулярных вооруженных групп, сообщает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Донецк остался без городского головы. Уехать из города мэра Александра Лукьянченко вынудили представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Горожане восприняли этот факт как знак приближающейся беды.
Ополченцы заняли в Донецке местный казенный завод химических изделий, где изготавливаются взрывчатые вещества, сообщает во вторник информагентство УНИАН со ссылкой на мэра города Александр Лукьянченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".