Спустя год после крушения малайзийского лайнера MH17 по-прежнему неясно, что же на самом деле произошло, пишут мировые СМИ. Официальное расследование подтвердило лишь, что лайнер был сбит, но кем и чем?
Прокуратура Украины продолжает юридическую процедуру, связанную с подозрениями в отношении лидеров ополчения "ДНР". Теперь любой работник правохранительных органов может задержать Гиркина и Безлера, если ему представится такая возможность.
Приказ о награждении полковника Стрелкова обусловлен "возданием заслуг при создании Вооруженных сил "ДНР" и за блестящую организацию обороны городов Славянска и Донецка", сообщили РИА Новости в штабе ополчения.
Украина решила последовать примеру России и тоже направила на Восток гуманитарный груз. Фотокорреспондента "МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина все никак не могут найти, а против лидера Компартии Петра Симоненко возбудили дело о сепаратизме.
Бывший министр обороны самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь Стрелков после отпуска займется формированием армии Новороссии, заявил на брифинге в Донецке премьер непризнанной республики Александр Захарченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".