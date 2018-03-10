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    Игорь Стрелков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 89
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    Игорь Стрелков. Архивное фото
    Экс-лидер ополченцев заявил, что в РФ его обвиняют в двойном убийстве
    12:57 23.04.2016
    843
    Согласно информации Стрелкова на странице "ВКонтакте", к его матери пришли двое "сотрудников полиции" и заявили, что он убил в Санкт-Петербурге 2 человек и на него поступило соответствующее заявление.
    Игорь Стрелков. Архивное фото
    В РФ требуют возбудить дело против Стрелкова из-за расстрелов в Донбассе
    09:52 12.03.2016
    6629
    Поводом для заявления российского адвоката, поданного в Главное следственное управление РФ, стали слова Стрелкова в интервью о том, что он участвовал в расстрелах.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Обзор мировых СМИ: борт MH17, боль Украины
    14:07 17.07.2015
    373Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Спустя год после крушения малайзийского лайнера MH17 по-прежнему неясно, что же на самом деле произошло, пишут мировые СМИ. Официальное расследование подтвердило лишь, что лайнер был сбит, но кем и чем?
    Доллары
    Родственники пассажиров MH17 подали иск на $900 млн к экс-руководству ДНР
    12:37 16.07.2015
    205Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Согласно информации, в иске родственников жертв катастрофы рейса MH17 малайзийских авиалиний вина за авиакатастрофу возлагается на ополчение, которым тогда командовал Стрелков.
    Ополчение в Чернухино
    Годовщина начала АТО. Герои
    12:11 11.04.2015
    1361Год АТО: причины и следствия
    В Донбассе разыгрываются события почти столетней давности по исторической схеме. Сейчас там воюют кадровые украинские офицеры с ополчением, которое в основном собрано из местных жителей.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Будет ли новый котел в Дебальцево
    16:37 29.01.2015
    23748Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Эскалация боевых действий во второй половине января коснулась не только аэропорта Донецка, но и прилегающих районов и населенных пунктов.
    Игорь Стрелков
    Операция "Ликвидация по-лугански". Расстрел "Бэтмена" и слова Стрелкова
    13:11 05.01.2015
    13338
    В первый день нового года в непризнанной Луганской народной республике произошло чрезвычайное событие.
    Игорь Стрелков
    Игорь Стрелков женился на помощнице
    16:17 18.12.2014
    5876
    Бывший министр обороны "ДНР" в день своего рождения сыграл свадьбу. Избранницей Стрелкова, который ранее был женат, стала его помощника Мирослава Регинская.
    Игорь Стрелков. Архивное фото.
    Суд разрешил задержать Гиркина и Безлера
    12:20 20.11.2014
    294Донбасс - зона войны
    Прокуратура Украины продолжает юридическую процедуру, связанную с подозрениями в отношении лидеров ополчения "ДНР". Теперь любой работник правохранительных органов может задержать Гиркина и Безлера, если ему представится такая возможность.
    Ситуация на Донбассе. Архивное фото
    Рожденные войной и кровью новые элиты Донбасса
    12:32 13.11.2014
    3615Донбасс - зона войны
    Корреспондент РИА Новости Украина решил разобраться, по каким правилам в "ДНР" и "ЛНР" идет политический процесс, и чего стоит ждать от новых руководителей региона.
    Игорь Стрелков. Архивное фото
    В "ДНР" Стрелкова наградили орденом
    00:32 19.08.2014
    529Юго-Восток Украины: АТО.
    Приказ о награждении полковника Стрелкова обусловлен "возданием заслуг при создании Вооруженных сил "ДНР" и за блестящую организацию обороны городов Славянска и Донецка", сообщили РИА Новости в штабе ополчения.
    Гуманитарная помощь из Днепропетровской области
    Хроника 15 августа: гумпомощь для Востока, дело о сепаратизме и армия Новоросии
    12:24 16.08.2014
    1657
    Украина решила последовать примеру России и тоже направила на Восток гуманитарный груз. Фотокорреспондента "МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина все никак не могут найти, а против лидера Компартии Петра Симоненко возбудили дело о сепаратизме.
    Игорь Стрелков. Архивное фото.
    Стрелков после отпуска займется армией Новороссии, заявил премьер "ДНР"
    08:50 16.08.2014
    8849Юго-Восток Украины: АТО.
    Бывший министр обороны самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь Стрелков после отпуска займется формированием армии Новороссии, заявил на брифинге в Донецке премьер непризнанной республики Александр Захарченко.
    Александр Бородай
    Бородай заявил о скором возвращении Стрелкова
    22:16 15.08.2014
    1082Юго-Восток Украины: АТО.
    Игорь Стрелков, по словам Александра Бородая, сейчас в отпуске. Но уже через месяц он вернется в "Новороссию".
    Флаг ДНР. Архивное фото
    Верховный совет "ДНР" утвердил нового министра обороны Кононова
    17:59 15.08.2014
    867Юго-Восток Украины: АТО.
    Как заявляли в "ДНР" Игорь Стрелков ушел в отставку "в связи с переходом на другую работу". Министром обороны был назначен Кононов.
    Ситуация в Донецкой области
    Хроника 14 августа: отставки в "ДНР" и "ЛНР", жертвы Донецка, новые законы
    11:22 15.08.2014
    908
    В самопровозглашенных республиках на востоке Украины идет смена власти, а российский гуманитарный конвой вплотную приблизился к украинской границе.
    Игорь Стрелков
    "ДНР": Стрелков покинул пост "в связи с переходом на другую работу"
    18:47 14.08.2014
    886Юго-Восток Украины: АТО.
    Председатель Совета министров самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Захарченко заявил, что Стрелков будет выполнять другую "важную работу".
    Игорь Стрелков
    В "ДНР" опровергли информацию о тяжелом ранении Стрелкова
    22:39 13.08.2014
    1382Юго-Восток Украины: АТО.
    Информацию о тяжелом ранении командующего ополчением Игоря Стрелкова опровергли в руководстве ополчения "ДНР", назвав это "бредом".
    Блокпост украинских военных в Донецкой области
    Силовики вернули ранее занятый ополченцами населенный пункт Дьяково
    04:21 10.08.2014
    1279Война на Юго-Востоке
    Силы Донецкой и Луганской "народных республик" контролируют часть территории Луганской области и несколько городов в Донецкой, коридором между ними служит полоса на границе двух областей.
    Игорь Стрелков
    Военная прокуратура создана в "ДНР"
    19:13 06.08.2014
    1346Война на Юго-Востоке
    Командующий ополчением самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь Стрелков подписал приказ о создании военной прокуратуры, сообщили РИА Новости в штабе ополчения.
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