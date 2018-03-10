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    Донецкий городской совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 63
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    Мощный взрыв в Донецке
    Донецк подвергся обстрелу, есть попадание в жилой дом - мэрия
    22:54 06.08.2015
    883Демилитаризация Донбасса
    Как сообщили в мэрии Донецка, "вследствие прямого попадания зафиксированы разрушения по проспекту Степаненко - один дом частного сектора". По предварительным данным, жертв нет.
    Пожар на рынке в Донецке. Архивное фото
    Рынок загорелся в Донецке в результате обстрела города - мэрия
    22:59 09.06.2015
    424Обстрелы на Донбассе
    По данным местной администрации, также были зафиксированы прямые попадания снарядов в три дома на Кремлевском проспекте города. О жертвах и пострадавших информации пока нет.
    Последствия обстрелов Донецка
    Ситуация в Донецке к вечеру успокоилась, хотя днем были слышны взрывы
    22:42 20.05.2015
    454Донбасс. Замороженный конфликт
    В течение дня 20 мая, в городе периодически раздавались звуки работы тяжелого орудия. С 17.00, 20.05.2015, в городе сохраняется спокойная обстановка, сообщают местные власти.
    Разрушения в поселке Пески под Донецком
    Жители Донецка и Горловки сообщают о новых артобстрелах
    00:16 07.05.2015
    630Украина: между миром и войной
    Как сообщает мэрия Донецка, вечером были слышны редкие залпы и взрывы на северной окраине города, в районе донецкого аэропорта и поселка Пески. Также сообщается об взрывах в Горловке.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Вечером в Донецке сохраняется спокойная обстановка - мэрия
    17:53 15.03.2015
    195Донбасс - мир?
    В работе коммунальных служб сбоев нет, сообщает горсовет. При этом также отмечается, что в воскресенье была сокращена подача воды в Калининский район города в связи с ремонтными работами.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Мэрия: день в Донецке проходит без происшествий
    14:03 14.03.2015
    90Донбасс - мир?
    Городские власти отмечают, что сбоев в работе коммунальных служб нет, а транспорт движется по автомагистралям города, согласно режиму "выходного дня".
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Ночь в Донецке прошла спокойно - мэрия
    08:29 14.03.2015
    104Донбасс - мир?
    Сообщения от жителей о происшествиях не поступают. Ремонтно-восстановительные бригады коммунальных предприятий продолжают работы по восстановлению городской инфраструктуры, говорится в сообщении горсовета.
    В Харькове почтили память погибших во время теракта
    Хроника 7 марта: запрет митингов в Харькове и отвод артиллерии в Донбассе
    11:20 08.03.2015
    798Теракт в Харькове
    В Харькове из-за угрозы теракта запретили проведение митингов в честь очередной годовщины дня рождения Тараса Шевченко. Отказ горсовета получили пять организаций, которые хотели пройти колонной по центральным улицам.
    Перемирие в Донецке
    Ночь в Донецке прошла без обстрелов - мэрия
    08:44 08.03.2015
    220Донбасс - мир?
    Согласно информации горсовета, в Донецке спокойная обстановка. Ночью боевые действия не велись. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Ночь в Донецке прошла тихо, боевые действия не велись - мэрия
    09:35 01.03.2015
    103Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По состоянию на утро 1 марта обесточена 41 трансформаторная подстанция в Киевском, Куйбышевском и Петровском районах, без газоснабжения остаются 4,259 тысячи абонентов, не подают тепло 37 котельных.
    Ситуация в Донецке
    В Донецке вечером сохраняется спокойная обстановка - горсовет
    18:29 23.02.2015
    223Украина: между миром и войной
    По информации мэрии, системы жизнеобеспечения города и общественный транспорт работают в штатном режиме, ситуация с продовольственным обеспечением удовлетворительная.
    Ситуация в Донецке
    В пригородах Донецка продолжаются бои
    11:08 22.02.2015
    1679Украина: между миром и войной
    В северной части Донецка, в районе донецкого аэропорта, поселков Пески, Опытное, Водяное не утихают боевые действия. Местные жители сообщают, что стрельбу слышно во всех районах города.
    Ситуация в Донецке
    В Донецке раздаются звуки залпов тяжелой артиллерии - мэрия
    09:14 22.02.2015
    689Украина: между миром и войной
    В настоящий момент в городе остаются обесточенными 88 трансформаторных подстанций, не работают 40 котельных. Кроме того, уточняется, что более 5,3 тысячи абонентов остаются без газоснабжения.
    Ситуация в Донецке
    Активные бои в Донецке не ведутся - мэрия
    15:52 21.02.2015
    220Украина: между миром и войной
    Согласно информации, в школу №59 в Киевском районе попал снаряд, однако он не разорвался. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных коммуникаций города.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Боевые действия в Донецке после наступления перемирия не ведутся - мэрия
    10:19 15.02.2015
    274После 15 февраля - мир или война
    По состоянию на 09.30 в городе боевые действия не ведутся
    Ситуация в Донецке
    Мэрия: за ночь в Донецке погибли два мирных жителя
    12:46 14.02.2015
    102Боевые действия на Донбассе
    По состоянию на 10.30 в городе ведутся активные боевые действия. Кодичество раненых уточняется.
    Ополченец в Донецке
    Власти Донецка утверждают, что в среду из-за обстрелов погибли пятеро
    13:30 11.02.2015
    544Боевые действия на Донбассе
    Сейчас в Донецке неспокойно, периодически раздаются звуки работы тяжелой артиллерии, сообщают городские власти.
    Пожарный на месте обстрела в Донецке
    Двое мирных жителей Донецка погибли, 12 были ранены за сутки - мэрия
    09:20 10.02.2015
    146Боевые действия на Донбассе
    Осколочные ранения различной степени тяжести получили 12 мирных граждан, двое погибли, сообщается на сайте мэрии. В городе утром продолжают раздаваться звуки мощных взрывов и залпов.
    Обстрел улицы Розы Люксембург в Донецке
    Снаряд попал в автомобиль в Донецке, два человека погибли
    19:21 04.02.2015
    448Ситуация в зоне АТО.
    На Ждановской развилке при попадании снаряда сгорел автомобиль, два человека погибли, ранения различной степени тяжести получили 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре мэрии города.
    Последствия обстрела Донецка
    Донецк после обстрела 
    22:55 01.02.2015
    727Ситуация в зоне АТО.
    Согласно информации мэрии Донецка, обстрелы в городе привели к новым жертвам среди мирного населения, один из снарядов попал в здание школы.
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