Сообщения от жителей о происшествиях не поступают. Ремонтно-восстановительные бригады коммунальных предприятий продолжают работы по восстановлению городской инфраструктуры, говорится в сообщении горсовета.
В Харькове из-за угрозы теракта запретили проведение митингов в честь очередной годовщины дня рождения Тараса Шевченко. Отказ горсовета получили пять организаций, которые хотели пройти колонной по центральным улицам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".