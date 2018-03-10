Согласно информации силовиков, в Мариуполе есть жертвы среди мирного населения. По словам представителя специальной наблюдательной миссии ОБСЕ, отчет по происшествию предполагается представить уже сегодня.
Бои на Донбассе становятся ожесточеннее. В Донецке слышны взрывы по всему городу, жители вынуждены прятаться в бомбоубежищах. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется и будет обнародована мэрией в течение дня.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".