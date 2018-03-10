наверх
10.03.201809:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Народное ополчение Донбасса

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 56
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Наручники. Архивное фото
    В Одессе задержали одного из лидеров "Народного ополчения Донбасса"
    22:32 23.05.2016
    554Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    В украинских средствах массовой информации связывают задержанного в аэропорту Одессы Михаила Чумаченко с деятельностью Павла Губарева и экс-нардепа Олега Царева.
    Могила неизвестному солдату на востоке Украины
    Минобороны заявило о 18 силовиках и 600 боевиков, убитых за неделю
    13:54 24.01.2015
    531Будет ли мир на Донбассе?
    Согласно информации силовиков, окончательное число потерь среди боевиков может быть больше, поскольку некоторые раненые были эвакуированы с поля боя.
    Геннадий Москаль
    Боевики обстреляли населенные пункты в Луганской области - Москаль
    13:39 24.01.2015
    252Будет ли мир на Донбассе?
    Местные жители не могут выехать в безопасную местность. Количество разрушенного жилья, пострадавших среди мирных жителей установить пока невозможно.
    Артобстрел города Алмазная в Луганской области
    Луганск, Счастье, Станица Луганская попали под обстрел – спецкор
    13:15 24.01.2015
    3687Будет ли мир на Донбассе?
    Наиболее сильно страдают от обстрелов Счастье, Станица Луганская, бахмутское направление. Также за вчерашний день и сегодняшнюю ночь под обстрел попал Луганск.
    Ополчение в Донецке. Архивное фото
    Боевики опровергли обвинения силовиков об обстрелах Мариуполя
    13:03 24.01.2015
    983Будет ли мир на Донбассе?
    Как заявляют боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики", в районе Мариуполя у них нет артиллерийских систем, которые смогли бы обстрелять указанный район.
    Представитель ОБСЕ
    Наблюдатели ОБСЕ направились в район обстрела в Мариуполе
    12:25 24.01.2015
    460Будет ли мир на Донбассе?
    Согласно информации силовиков, в Мариуполе есть жертвы среди мирного населения. По словам представителя специальной наблюдательной миссии ОБСЕ, отчет по происшествию предполагается представить уже сегодня.
    Мариуполь после обстрела
    Последствия обстрела в Мариуполе (18+) 
    12:21 24.01.2015
    2248Будет ли мир на Донбассе?
    Как сообщили в пресс-центре антитеррористической операции, ополченцы обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" восточную окраину Мариуполя.
    Мариуполь после обстрела из Градов
    Обстреляна окраина Мариуполя, погибшие лежат прямо на улице
    12:12 24.01.2015
    4149Будет ли мир на Донбассе?
    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, МВД совместно со Службой безопасности Украины задержали в городе Светлодарск Донецкой области городского голову Дебальцево Владимира Проценко.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Донецк сегодня: искалеченные судьбы, жертвы, отчаяние
    12:03 24.01.2015
    2951Будет ли мир на Донбассе?
    В Донецке спала интенсивность обстрелов, в центре спокойно, однако под периодические удары артиллерии все равно попадают районы, приближенные к донецкому аэропорту.
    Мариуполь после обстрела из Градов
    Мариуполь после обстрела из "Градов" 
    11:44 24.01.2015
    3284Будет ли мир на Донбассе?
    По информации пресс-центра антитеррористической операции, ополченцы обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" восточную окраину Мариуполя.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Силовики не применяют фосфорные боеприпасы в зоне АТО - Лысенко
    11:07 24.01.2015
    116Будет ли мир на Донбассе?
    Как отметил представитель пресс-центра спецоперации Андрей Лысенко, украинская армия и другие силовые структуры не применяют боеприпасов, запрещенных международными конвенциями.
    Мариуполь после обстрела
    Пресс-центр АТО: боевики из "Градов" обстреляли окраину Мариуполя
    10:56 24.01.2015
    2682Будет ли мир на Донбассе?
    Согласно информации пресс-центра антитеррористической операции, на улице Олимпийской в Мариуполе есть разрушения жилых домов, данные по жертвам уточняются.
    Ополчение в Донецке. Архивное фото
    Боевики заявляют, что силовики используют фосфорные боеприпасы
    10:45 24.01.2015
    132Будет ли мир на Донбассе?
    Согласно информации, с использованием РСЗО был проведен огневой налет с применением фосфорных боеприпасов по подразделению армии "ЛНР". Сообщается, что потерь нет.
    Обстрел остановки в Донецке
    В Донецке пройдет митинг памяти погибших от обстрелов на остановке
    10:24 24.01.2015
    256Будет ли мир на Донбассе?
    В Донецке в субботу пройдет митинг памяти погибших в результате обстрелов на остановке, которые произошли 22 января. Митинг начнется в 17:00 в микрорайоне Боссе.
    Ситуация в Дебальцево
    Боевики усиленно обстреливают Дебальцево и позиции ВСУ - СМИ
    09:50 24.01.2015
    1031Будет ли мир на Донбассе?
    Кроме того, боевики обстреливают трассу, которая соединяет Дебальцево с остальной контролируемой Киевом территорией. Большинство жителей Дебальцево выехали.
    Ополчение в Донецке
    "ДНР" хочет силой укрепить переговорные позиции – Золотарев
    09:16 24.01.2015
    1190Будет ли мир на Донбассе?
    Власти "ДНР" заявляют о планах продолжать наступление. Они хотят испытать на прочность ВСУ, а в случае какого-то успеха это создаст плацдарм для будущих переговоров.
    Ополчение в Донецке занимает новые позиции
    Силовики заявляют, что ополченцы 27 раз обстреляли их позиции
    08:07 24.01.2015
    525Будет ли мир на Донбассе?
    Согласно информации, ополченцы использовали реактивные системы залпового огня, танки, минометы, гранатометы и артиллерию. По позициям силовиков в районе Счастье ополченцы открывали огонь 7 раз.
    Уголь
    Пограничники задержали в Донецкой области грузовики с 60 тоннами угля
    13:35 18.01.2015
    181Украина в тисках энергозависимости
    В проверенных грузовых автомобилях, которые двигались с территории, подконтрольной ополченцам, двое граждан Украины без каких-либо товаросопроводительных документов перевозили почти 60 тонн угля.
    Последствия обстрела в Донецке
    Донецк сейчас: самые сильные обстрелы за все время, отчаяние жителей
    12:17 18.01.2015
    7122Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Бои на Донбассе становятся ожесточеннее. В Донецке слышны взрывы по всему городу, жители вынуждены прятаться в бомбоубежищах. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется и будет обнародована мэрией в течение дня.
    ВСУ. Архивное фото
    Речи об отмене режима прекращения огня в Донбассе нет - силовики
    11:29 18.01.2015
    1292Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Как сообщил официальный представитель силовой спецоперации Андрей Лысенко, украинские военные открывают огонь только в ответ на обстрелы своих позиций ополченцами.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны