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    Пески (Донецкая область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 73
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    Украинский военный. Архивное фото
    Штаб АТО: противник вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия
    06:41 07.05.2016
    513Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По данным силовиков, ночь в Луганске прошла относительно тихо. В то же время опорные пункты в районе Авдеевки, Песок и Луганского были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
    Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения
    Ополченцы обстреляли Авдеевку и Пески - штаб АТО
    22:38 02.04.2016
    364Донбасс: мир или война.
    Согласно информации пресс-центра АТО в Facebook, обстрел также велся по украинским позициям в районе шахты Бутовка, населенных пунктов Опытное и Новозвановка.
    Украинский военный
    Штаб АТО: ополченцы обстреляли Пески и Марьинку
    20:06 05.12.2015
    257Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации, ополченцы также обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Красногоровку и Новгородское, а из 82-мм минометов - Зайцево и Опытное.
    Ситуация в Песках
    Окрестности Донецка: ситуация в Песках 
    10:56 04.12.2015
    514Немирное перемирие на Донбассе.
    Пресс-центр антитеррористической операции обнародовал фотографии из поселка Пески под Донецком, пострадавшего в результате длительных боев.
    Силовики
    Ополченцы обстреляли Пески и Марьинку - силовики
    18:39 21.11.2015
    529Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации пресс-центра АТО, в субботу в Донбассе ополченцы продолжали вести прицельный огонь в сторону позиций силовиков на донецком и артемовском направлениях.
    Патроны
    Ополченцы обстреляли позиции силовиков у Песок - Генштаб
    17:52 15.11.2015
    249Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева, ополченцы использовали автоматические гранатометы и противотанковые гранатометы.
    Патроны
    Ополченцы обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении - штаб АТО
    19:20 14.11.2015
    227Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как сообщили в пресс-центра АТО, ополченцы обстреливали Опытное, Пески, Новгородское и Авдеевку. В 11.30 ополченцы открыли огонь по направлению Путиловского леса по позициям силовиков.
    Нашивка на форме украинского военного
    Силовики заявили о 15 обстрелах своих позиций в течение дня
    20:21 08.11.2015
    1153Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Ополченцы вели огонь по позициям силовиков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь велся по Новгородскому, Троицкому, Пескам и Майорску.
    Ситуация в Песках под Донецком
    Ополченцы за день трижды вели огонь по позициям силовиков - штаб АТО
    18:51 07.11.2015
    195Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации, после 13.50 с направления Жабычив и Донецкого аэропорта по позициям силовиков в Песках ополченцы вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
    Патроны
    Силовики заявили об обстрелах их позиций со стороны ополченцев
    18:55 01.11.2015
    398Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации, ополченцы открыли огонь по населенному пункту Пески, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Обстрелы продолжались с 11.10 до 11.40.
    Ситуация в Песках под Донецком
    Ситуация в Песках: жители поселка вывозят вещи из разрушенных домов 
    10:19 28.10.2015
    487Донбасс - Минск: отвод вооружений
    У граждан, которые проживали в поселке Пески под Донецом, появилась возможность посетить собственные дома и вывезти личные вещи. В этом им помогают военнослужащие групп гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины.
    Разрушенные боями Пески
    Разрушенные боями Пески 
    22:41 21.10.2015
    228
    От местной школы остались руины — сюда неоднократно попадали снаряды со стороны аэропорта, на стенах и фасаде видны следы пожаров, уничтоживших отделку. На ступеньках внутри здания повсюду лежат мины.
    Ополченцы. Архивное фото
    Волонтеры передали ДНР тела двух ополченцев
    14:47 19.10.2015
    223Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщила представитель министерства обороны ДНР Лидия Родионова, волонтерская организацией "Черный тюльпан" из поселка Пески привезла тела двоих погибших ополченцев.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    В районе Песок ранен один военный - штаб АТО
    19:40 17.10.2015
    201Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации, ополченцы в районе населенного пункта Пески в 16 часов открыли огонь по позициям силовиков из стрелкового оружия. В результате этого ранен один украинский военнослужащий.
    Разрушения в Авдеевке
    ВСУ обвинили ополченцев в обстрелах Авдеевки, Марьинки и Песок
    18:43 05.09.2015
    323Немирное перемирие на Донбассе.
    Согласно информации, с 5 утра и до 18 часов ополченцы осуществляли обстрелы вблизи Донецка. Из стрелкового оружия и гранатомета они вели огонь по опорному пункту силовиков в Авдеевке.
    Разрушения в поселке Пески под Донецком. Архивное фото
    В Песках под Донецком осталось 6 местных жителей - ОБСЕ
    04:54 28.08.2015
    257Немирное перемирие на Донбассе.
    Оставшиеся граждане - пенсионеры. Они рассказали миссии ОБСЕ, что получили пенсии за июль, "но их основным источником выживания является гуманитарная помощь".
    Батальон Днепр-1
    Полк МВД "Днепр-1" вышел из поселка Пески под Донецком
    01:14 21.08.2015
    648Иловайский котел: кто в ответе?
    Как говорится в сообщении пресс-службы полка, свои позиции в Песках на первой линии обороны "Днепр-1" оставляет подразделениям Вооруженных сил Украины.
    Разрушения в поселке Пески под Донецком
    ОБСЕ: в Песках осталось около 20 жителей
    23:06 20.08.2015
    175Иловайский котел: кто в ответе?
    Как сообщили в ОБСЕ, "украинский офицер Вооруженных Сил сообщил СMM, что в населенном пункте осталось приблизительно 20 жителей, которые живут без электричества".
    Ситуация в Донбассе
    В результате обстрела в Донецкой области ранены три мирных жителя
    08:27 09.08.2015
    229Демилитаризация Донбасса
    В Донецкой области были обстреляны Пески, Первомайское, Красногоровка. В поселке Водяное работала артиллерия калибра 152 миллиметра. В воскресенье ополченцы продолжили огневую активность в Донецкой области.
    Пески. Вид с позиций украинских военных
    Перестрелки в районе Песков продолжаются - Хуг
    19:32 10.07.2015
    107Демилитаризация Донбасса
    Как отметил Хуг, "в Песках я был на передовых позициях в ВСУ", "с обратной стороны видел позиции ДНР", "стрельба на этом направлении продолжается, особенно в вечернее время".
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