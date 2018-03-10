По данным силовиков, ночь в Луганске прошла относительно тихо. В то же время опорные пункты в районе Авдеевки, Песок и Луганского были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У граждан, которые проживали в поселке Пески под Донецом, появилась возможность посетить собственные дома и вывезти личные вещи. В этом им помогают военнослужащие групп гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины.
В Донецкой области были обстреляны Пески, Первомайское, Красногоровка. В поселке Водяное работала артиллерия калибра 152 миллиметра. В воскресенье ополченцы продолжили огневую активность в Донецкой области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".