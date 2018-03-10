Намерение энергохолдинга ДТЭК перевести свои ТЭС на уголь, добываемый на подконтрольной территории, может свидетельствовать о том, что владелец холдинга понял: "Минск-2" не будет выполняться, и шахты никто не вернет, считает политэксперт Дмитрий Корнейчук.
В частной энергокомпании ДТЭК сообщили, что свет восстановлен в семи населенных пунктах под Мариуполем. Речь идет о населенных пунктах Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединский, Сартана.
НКРЭ пожаловалась в Антимонопольный комитет на группу компаний ДТЭК Рината Ахметова. Эксперт в области права Ростислав Кравец отметил, что подобные обвинения могут быть выдвинуты и по отношению к другим крупным компаниям.
Из-за возобновившихся боевых действий на утро 19 января в Донецкой области обесточено 112 населенных пунктов, особо пострадали Ясиноватский, Новоазовский, Тельмановский районы, города Донецк, Горловка, Авдеевка, говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается также, что 2 ноября бригады Шахтерского, Марьинского, Авдеевского, Ясиноватского, Тельмановского, Дебальцевского РЭС ДТЭК Донецкоблэнерго не имели возможности вести восстановительные работы из-за боевых действий.
Компания отмечает, что энергетики смогли запитать часть города по аварийной схеме еще 4 сентября. Бригады приступили к восстановлению поврежденных высоковольтных линий в районе города только 1 октября, после полного обезвреживания саперами территории линии электропередачи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".