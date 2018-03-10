2441

Намерение энергохолдинга ДТЭК перевести свои ТЭС на уголь, добываемый на подконтрольной территории, может свидетельствовать о том, что владелец холдинга понял: "Минск-2" не будет выполняться, и шахты никто не вернет, считает политэксперт Дмитрий Корнейчук.