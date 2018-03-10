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    ДТЭК Донецкоблэнерго

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Андрей Герус
    Приватизация облэнерго дала государству ноль без палочки - эксперт
    10:25 05.09.2017
    263Украина в тисках энергозависимости
    Подготовка к приватизации энергокомпаний была проведена формально, поэтому во многих случаях акции продавались по слишком низким ценам, заявил эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.
    Первое судно с антрацитом из ЮАР прибыло в Украину
    Первое судно с антрацитом из ЮАР прибыло в Украину
    21:38 25.05.2017
    740Украина в тисках энергозависимости
    По информации компании ДТЭК, первое судно с ЮАРовским углем прибыло в Украину, в ближайшее время начнется отгрузка дефицитного антрацита на склады ТЭС.
    Дмитрий Корнейчук
    Порошенко придумает очередную формулу "Роттердам+Рошен" - Корнейчук
    19:14 28.04.2017
    2441Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Намерение энергохолдинга ДТЭК перевести свои ТЭС на уголь, добываемый на подконтрольной территории, может свидетельствовать о том, что владелец холдинга понял: "Минск-2" не будет выполняться, и шахты никто не вернет, считает политэксперт Дмитрий Корнейчук.
    Линия электропередачи. Архивное фото
    Энергетики полностью восстановили свет в 7 поселках в Донбассе - ДТЭК
    19:52 09.02.2017
    28
    В частной энергокомпании ДТЭК сообщили, что свет восстановлен в семи населенных пунктах под Мариуполем. Речь идет о населенных пунктах Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединский, Сартана.
    ТЭС ДТЭК. Архивное фото
    ДТЭК отключает "Донецктеплокоммунэнерго" от электроснабжения
    16:35 19.12.2016
    1147
    В пресс-службе ДТЭК уточнили, что долги "Донецктеплокоммунэнерго" в размере почти 100 млн грн – это сумма за неоплаченную электроэнергию на подконтрольной Украине территории Донецкой области.
    Здание Антимонопольного комитета Украины
    Под прицелом АМКУ все, кроме ROSHEN - Кравец
    08:10 19.09.2015
    1200Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    НКРЭ пожаловалась в Антимонопольный комитет на группу компаний ДТЭК Рината Ахметова. Эксперт в области права Ростислав Кравец отметил, что подобные обвинения могут быть выдвинуты и по отношению к другим крупным компаниям.
    Ремонт линии электропередач. Архивное фото
    Энергетики восстановили энергоснабжение Мариуполя
    12:50 21.05.2015
    224
    В ДТЭК сообщили, что энергетики все восстановительные работы, которые начались начались в 20.52, полностью завершили до 0.23.
    59-я средняя школа Киевского района Донецка
    Без электричества в Донецкой области остаются около 120 тысяч жителей
    23:11 25.02.2015
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    Полностью остаются обесточенными города Авдеевка, Дебальцево, Углегорск. Частично обесточены - Донецк, Горловка, Докучаевск, Марьинка, сообщают в пресс-службе компании "ДТЭК Донецкоблэнерго".
    Последствия обстрелов Донецка
    Более ста населенных пунктов в Донецкой области остались без электроэнергии
    12:18 19.01.2015
    478Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Из-за возобновившихся боевых действий на утро 19 января в Донецкой области обесточено 112 населенных пунктов, особо пострадали Ясиноватский, Новоазовский, Тельмановский районы, города Донецк, Горловка, Авдеевка, говорится в сообщении ДТЭК.
    На железнодорожном вокзале в Донецке. Архивное фото
    Район железнодорожного вокзала Донецка остается без электричества
    12:24 09.12.2014
    174Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Несколько снарядов также упали в центре города, который, с точки зрения обстрелов, считается тихим и благополучным.
    Разрушенный дом в Донбассе. Архивное фото
    Свет вернули в дома 2 тыс жителей Донбасса
    10:47 05.12.2014
    218Веерные отключения электричества в Украине.
    Восстановлены сбитые опоры ЛЭП, заменены провода, устранены разрушения на питающей подстанции, отремонтированы воздушные линии, проходящие по территории поселков.
    Куйбышевский район Донецка после обстрела
    Обстановка в Донецке спокойная - горсовет
    12:10 27.11.2014
    128Блокада Донбасса
    По информации Донецкого городского совета, в городе спокойно, в трех районах восстановлено электроснабжение.
    Разрушенные после обстрела дома в Донецке
    В Донецкой области из-за боев обесточены 42 населенных пункта
    04:05 24.11.2014
    352Донбасс - зона войны
    Энергетики Донецкоблэнерго и ДТЭК Высоковольтных сетей продолжают вести ремонтно-восстановительные работы на высоковольтных линиях электропередачи, поврежденных в результате боевых действий.
    Ситуация в Донецке
    Обстановка в Донецке спокойная - горсовет
    12:19 21.11.2014
    242Донбасс - зона войны
    По состоянию на 11.00 в Донецке спокойная обстановка, сообщения от жителей о происшествиях в районах города не поступают.
    Кухонный кран
    Воду в домах Донецка обещают дать в четверг
    18:38 19.11.2014
    359Донбасс - зона войны
    Нарушенное из-за боевых действий водоснабжения Донецка заставило горожан покупать воду в магазинах.
    Ситуация в Донецке - обстрелы
    Из-за боевых действий в Донецкой области обесточены 35 населенных пунктов
    04:44 03.11.2014
    894Обстрелы Донецка, гибель людей
    Отмечается также, что 2 ноября бригады Шахтерского, Марьинского, Авдеевского, Ясиноватского, Тельмановского, Дебальцевского РЭС ДТЭК Донецкоблэнерго не имели возможности вести восстановительные работы из-за боевых действий.
    Логотип компании МТС
    МТС прекратил работу в Донецке - горсовет
    08:18 01.11.2014
    479
    Как сообщают в самой компании, это связано с тем, что произошел сбой в работе оборудования, специалисты компании МТС занимаются устранением неполадок.
    Ремонт линии электропередач. Архивное фото
    Энергетики вернули свет в Ясиноватую
    15:32 22.10.2014
    55Донбасс. Попытки наладить мир
    По данным ДТЭК "Донецкоблэнерго", одновременно с Ясиноватой восстановлено электроснабжение 10 близлежащих населенных пунктов, семь пока остаются без света.
    Ситуация в Иловайске
    Энергетики ДТЭК полностью обеспечили Иловайск электричеством
    20:34 18.10.2014
    233"Режим тишины" на Донбассе.
    Компания отмечает, что энергетики смогли запитать часть города по аварийной схеме еще 4 сентября. Бригады приступили к восстановлению поврежденных высоковольтных линий в районе города только 1 октября, после полного обезвреживания саперами территории линии электропередачи.
    Ситуация возле аэропорта Донецка
    В Донецке остаются обесточенными 143 подстанции, обстановка напряженная
    10:42 01.10.2014
    157Война в АТО: картина без прикрас.
    Начиная с 3 часов ночи в городе, особенно в центральных районах, раздаются звуки залпов и взрывы. Около 5 утра в очередной раз артобстрелу подвергся Петровский район.
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