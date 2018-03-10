Как пояснил журналистам президент МТС Андрей Дубовсков, на финансовых результатах "МТС Украина" отразилось прекращение операций в Крыму, а также снижение числа абонентов и пользования услугами в восточных областях Украины.
Попасная и Чернухино Луганской области снова попали под обстрел. В других населенных пунктах с понедельника относительно тихо, сообщил глава областной госадминистрации Геннадий Москаль. Информации о пострадавших среди мирных людей нет.
НКРСИ поясняет, что предоставление услуг связи в Крыму с использование российской нумерации "противоречит нормам международного и национального законодательства Украины в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".