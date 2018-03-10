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    МТС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    В ДНР назвали диверсией сбои в работе мобильной связи
    11:47 08.06.2017
    492
    Оператор МТС (работает в Украине под брендом Vodafone) - единственный из украинских сотовых компаний, продолжающих работать на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик.
    Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
    Крупнейший оператор мобильной связи перестал работать в ДНР
    00:21 08.06.2017
    3140Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В самопровозглашенной ДНР заявили, что отключение МТС - следствие действий властей Украины, которые, как утверждают ополченцы, отрезали каналы связи.
    Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
    В Донецке и пригороде не работает мобильный оператор "МТС"
    12:59 22.08.2016
    3856АТО: в предчувствии военного положения.
    По предварительной информации, связь нарушена по причине повреждения в Донецке оптоволоконной линии. В контактном центре "МТС" сообщают, что мобильная связь должна появиться во второй половине дня.
    Флаг самопровозглашенной ДНР
    Сотовая связь "МТС" не работает на территории, подконтрольной ДНР
    23:55 07.05.2015
    3003
    Поврежденный в Мариуполе оптоволоконный кабель оставался последним обеспечивающим сотовую связь оператора "МТС" на территории, подконтрольной самопровозглашенной ДНР.
    Логотип компании МТС
    "МТС Украина" в IV квартале получила убыток в 140 млн гривен
    18:18 17.03.2015
    832
    Как пояснил журналистам президент МТС Андрей Дубовсков, на финансовых результатах "МТС Украина" отразилось прекращение операций в Крыму, а также снижение числа абонентов и пользования услугами в восточных областях Украины.
    Силы АТО в районе Дебальцево
    В Луганской области тишина, все силы брошены в Дебальцево
    18:14 17.02.2015
    1093После 15 февраля - мир или война
    Попасная и Чернухино Луганской области снова попали под обстрел. В других населенных пунктах с понедельника относительно тихо, сообщил глава областной госадминистрации Геннадий Москаль. Информации о пострадавших среди мирных людей нет.
    Офис Укртелекома
    Крымские власти национализировали "Укртелеком"
    12:10 11.02.2015
    198Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Кроме того, в собственность республики возращено крымское имущество дочерней компании "Укртелекома" ООО "ТриМоб", которая предоставляла услуги сотовой связи.
    Ситуация в Луганской области
    Чернухино Луганской области под перекрестным огнем, ситуация критическая
    12:14 06.02.2015
    1222Ситуация в зоне АТО.
    Центральную часть Станицы Луганской обстреляли кассетными минами, повреждено здание райгосадминистрации. Об этом сообщают в пресс-службе Луганской ОГА.
    Главный офис Роснефти в Москве. Архивное фото
    Moody's поместило на пересмотр рейтинги 45 компаний РФ
    22:18 23.12.2014
    179Новые санкции в отношении России.
    Понижение рейтингов отражает резкое и быстрое ухудшение операционной среды в России и повышенного риска более длительного и более острого экономического кризиса.
    Девушка с мобильным телефоном
    Украина запретила передавать звонки на российские номера в Крыму
    19:41 11.11.2014
    1295Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    НКРСИ поясняет, что предоставление услуг связи в Крыму с использование российской нумерации "противоречит нормам международного и национального законодательства Украины в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом.
    Телефон
    Украинским операторам разрешат работать в Крыму до мая 2015 г - проект
    19:04 06.11.2014
    132
    Проект документа подготовлен Минкомсвязи. Ранее, предлагалось разрешить операторам связи без лицензирования работать до 31 декабря 2017 года.
    Донецк накануне выборов властей ДНР
    Хроника 31 октября: "Стрелок" Пореченков, Донецк и выборы, Киев оплачивает газ РФ
    12:46 01.11.2014
    8536
    По факту появления фотографий российского актера Михаила Пореченкова, стреляющего в аэропорту Донецка, МВД Украины возбудило уголовное дело, а сам актер объяснил, что фото было постановочным.
    Логотип компании МТС
    МТС прекратил работу в Донецке - горсовет
    08:18 01.11.2014
    479
    Как сообщают в самой компании, это связано с тем, что произошел сбой в работе оборудования, специалисты компании МТС занимаются устранением неполадок.
    Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС
    МТС продаст долю в украинском бизнесе для привлечения инвестиций в 3G
    18:00 21.10.2014
    168
    Тендер на частоты для 3G должен пройти в Украине до 30 октября, на нем планируется разыграть три лота.
    Логотип компании МТС
    МТС может продать часть актива в Украине - СМИ
    08:18 21.10.2014
    317
    К мыслям о продаже части украинского бизнеса оператора подтолкнула сложная политическая обстановка.
    Логотип компании МТС
    "МТС Украина" продает оборудование в Крыму
    12:23 10.10.2014
    229
    Украинские мобильные операторы постепенно прекращают работу в Крыму, "МТС Украина", которая на конец 2013 года занимала 57% рынка, объявила тендер на продажу своего имущества.
    Ситуация в Луганске
    Связь отсутствует у большинства абонентов МТС в Луганске
    10:46 29.09.2014
    1275Луганск, Донецк: гуманитарная катастрофа
    Из-за боевых действий в Донбассе было нарушено электро- и водоснабжение ряда населенных пунктов, в некоторых из них отсутствовали связь и интернет.
    Ситуация на востоке Украины. Архивное фото
    МТС и "Киевстар" восстановили работу сетей в Донбассе
    20:28 26.09.2014
    233Война в АТО: картина без прикрас.
    Перебои в работе сети "Киевстар" возникли с утра из-за разрыва магистрального кабеля, к обеду связь была восстановлена.
    Логотип компании МТС. Архивное фото
    В Донецке пропала связь МТС
    13:35 26.09.2014
    260Война в АТО: картина без прикрас.
    В министерстве связи "ДНР" еще не разобрались с причиной проблем со связью, но уже уверены, что отсутствие связи МТС возникло по вине властей.
    Логотип компании МТС
    МТС предупредил об "смс" с вирусом, который собирает персональные данные
    11:57 02.09.2014
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    Один из наиболее масштабных операторов украинской сотовой связи МТС предупреждает абонентов о массовой рассылке вируса, который, вероятно, собирает персональные данные для неких злоумышленников.
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