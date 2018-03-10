Накануне налоговики обыскали центральный офис "Киевстар", на нардепа Дейдея подали в суд из-за миллионных долгов, украинский композитор Быстряков попал в базу "Миротворца", а из-за аномальных холодов в США погибли 16 человек.
На территории самопровозглашённой ДНР действует только один местный оператор "Феникс" (действует на базе ушедшего с ДНР оператора "Киевстар"), однако с его карт нельзя звонить на номера украинских мобильных операторов и стационарные телефоны.
Накануне Верховная Рада повысила минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум. В этот же день МВФ принял решение выделить Украине $1,7 млрд. Помимо этого вчера парламент переименовал Днепропетровск в Днипро, а Днепродзержинск - в Каменское.
Днепропетровские военкомы начали "охоту" на местных мужчин призывного возраста больше месяца назад. Первая акция произвела эффект разорвавшейся бомбы: Днепропетровск еще долго "гудел", обсуждая методы вояк.
Начальник отдела корпоративных коммуникаций "Киевстара" Петр Иванов уточнил, что компания временно не продлевает "срок действия лицензии на эти частоты, поскольку их использование в настоящее время невозможно".
Попасная и Чернухино Луганской области снова попали под обстрел. В других населенных пунктах с понедельника относительно тихо, сообщил глава областной госадминистрации Геннадий Москаль. Информации о пострадавших среди мирных людей нет.
Согласно сообщению пресс-службы мобильного оператора, техцентр компании в Донецке остается заблокированным вооруженными людьми, поэтому на данный момент возобновить работу сети в регионе нет возможности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".