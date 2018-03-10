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    Киевстар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 36
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    Владимир Быстряков
    Хроника 4 января: обыск в "Киевстаре", долги нардепа Дейдея, Быстряков в базе "Миротворца"
    09:25 05.01.2018
    693
    Накануне налоговики обыскали центральный офис "Киевстар", на нардепа Дейдея подали в суд из-за миллионных долгов, украинский композитор Быстряков попал в базу "Миротворца", а из-за аномальных холодов в США погибли 16 человек.
    Киевстар
    В главный офис "Киевстара" пришли с обыском
    19:19 04.01.2018
    222
    Как сообщил генеральный директор компании "Киевстар" Петр Чернышов, в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских.
    Доллар США
    "Киевстар" оштрафовали на сотни тысяч долларов
    16:45 15.12.2017
    310
    Оператор оштрафован за недобросовестную конкуренцию. Как пояснил глава АМКУ, речь идет о распространении информации об условиях тарификации, которая "вводит в заблуждение".
    Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
    На сколько подорожает мобильная связь. Комментарий эксперта
    07:50 19.09.2017
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    Роуминг - основной источник валюты у мобильных операторов, поэтому они будут искать возможности компенсировать убытки после его отмены, подчеркнул IT-журналист Артем Бобок.
    Социальная сеть ВКонтакте
    "Киевстар" закрыл доступ к российским ресурсам
    18:36 18.05.2017
    951Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В "Киевстаре" сообщили, что компания работает в правовом поле Украины и выполняет решения, вступившие в силу, закрывает доступ к web-сайтам, которые указаны в тексте этого указа.
    Шторм в Одессе
    Одесситы жалуются на проблемы с мобильной связью
    09:46 13.10.2016
    508В Украину пришел мощный циклон: последствия
    Согласно сообщениям, опубликованным в социальных сетях одесситами, мобильная связь отсутствует в Черноморке и некоторых районах поселка Таирово. Официальная информация отсутствует.
    Мобильный телефон
    Абонент вне зоны. Украинская мобильная связь в ДНР – есть проблемы
    09:22 15.07.2016
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    На территории самопровозглашённой ДНР действует только один местный оператор "Феникс" (действует на базе ушедшего с ДНР оператора "Киевстар"), однако с его карт нельзя звонить на номера украинских мобильных операторов и стационарные телефоны.
    Знак о выезде из Днепропетровска
    Хроника 19 мая: повышение соцстандартов и переименование Днепропетровска
    09:21 20.05.2016
    352На металлолом. Украина против советских памятников.
    Накануне Верховная Рада повысила минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум. В этот же день МВФ принял решение выделить Украине $1,7 млрд. Помимо этого вчера парламент переименовал Днепропетровск в Днипро, а Днепродзержинск - в Каменское.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    ГПУ завела дело на "Киевстар" об уклонении от уплаты налогов
    19:35 19.05.2016
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    По данным ревизоров, должностные лица компании путем проведения фиктивных хозяйственных операций в течение 2014 года умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 2,3 миллиарда гривен.
    Вручение повестки. Архивное фото
    Мобилизация-облава в Днепропетровске: охота на мужчин и побег от семьи в армию
    12:44 07.08.2015
    19673Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Днепропетровские военкомы начали "охоту" на местных мужчин призывного возраста больше месяца назад. Первая акция произвела эффект разорвавшейся бомбы: Днепропетровск еще долго "гудел", обсуждая методы вояк.
    Девушка с мобильным телефоном. Архивное фото
    Идентификация SIM-карт будет сопряжена с проблемами с регистрацией - эксперт
    05:50 30.07.2015
    491
    Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, одобрила постановление об идентификации SIM-карт абонентов мобильной связи
    Ретранслятор компании Киевстар
    "Киевстар" решил не переоформлять частотные лицензии в Крыму
    12:20 08.04.2015
    500
    Начальник отдела корпоративных коммуникаций "Киевстара" Петр Иванов уточнил, что компания временно не продлевает "срок действия лицензии на эти частоты, поскольку их использование в настоящее время невозможно".
    Компьютер. Архивное фото
    Система электронного администрирования НДС буксует
    21:30 27.02.2015
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    Компании МТС, "Астелит" и "Киевстар" заявили о некорректном функционировании системы электронного администрирования НДС и предложили свою помощь в решении технических проблем.
    Ситуация в Донецке
    В Крыму национализировано имущество "Киевстара" - Аксенов
    11:17 27.02.2015
    511Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Председатель Совета министров Крыма заявил, что "Киевстар" не перерегистрировал свою деятельность согласно российского законодательства и бросил имущество.
    iPhone
    3G-связь в Украине: возможно саботирование выдачи лицензий – эксперт
    15:44 24.02.2015
    570
    Эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич заявил, что "операторы никаких лицензий на руки не получили и пройдет порядка 1,5-2 месяцев, прежде чем они получат эти бумажки".
    Телефон iPhone 4
    На рынке мобильной связи происходят манипуляции – эксперт
    14:44 18.02.2015
    310
    По мнению Виктории Власенко, в Украине уже есть опыт компании "Укртелеком", которая долгое время была в ведении государства, однако ему очень сложно управлять такого рода компаниями.
    Силы АТО в районе Дебальцево
    В Луганской области тишина, все силы брошены в Дебальцево
    18:14 17.02.2015
    1093После 15 февраля - мир или война
    Попасная и Чернухино Луганской области снова попали под обстрел. В других населенных пунктах с понедельника относительно тихо, сообщил глава областной госадминистрации Геннадий Москаль. Информации о пострадавших среди мирных людей нет.
    Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
    "Киевстар" на 60% восстановил мобильную связь в Луганской области
    16:25 12.02.2015
    221Боевые действия на Донбассе
    По состоянию на 12 февраля технический центр "Киевстар" в Донецке остается заблокированным вооруженными людьми.
    Ситуация в Луганской области
    В Луганске всю ночь слышались разрывы, над городом стояло зарево – спецкор
    11:15 12.02.2015
    414Боевые действия на Донбассе
    В ЛНР настаивают на том, чтобы до 23 февраля отменили решение о проведении антитеррористической операции на Востоке и с утра 12 февраля прекратили огонь.
    Ретранслятор компании Киевстар
    Техцентр "Киевстара" в Донецке по-прежнему заблокирован - пресс-центр
    17:21 06.02.2015
    584Ситуация в зоне АТО.
    Согласно сообщению пресс-службы мобильного оператора, техцентр компании в Донецке остается заблокированным вооруженными людьми, поэтому на данный момент возобновить работу сети в регионе нет возможности.
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