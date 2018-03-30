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    В крупнейших городах Украины мобильные операторы запустили 4G

    (обновлено: )29102
    Крупнейшие мобильные операторы и президент Петр Порошенко объявили запуске формата связи 4G в двадцати городах Украины. С июля ожидается запуск нового формата по всей стране.
    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар - РИА Новости Украина. В пятницу мобильные операторы запускают новый формат связи 4G в крупнейших городах Украины, сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter.

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    "Сегодня операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины", - написал Порошенко.

    О запуске сетей нового поколения объявили в своих соцсетях и крупнейшие мобильные операторы страны. Новый стандарт запущен в Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне и других городах.

    Запущено точечное покрытие в диапазоне 2600 МГц, основное покрытие 4G операторы начнут разворачивать в июле 2018 года на частоте 1800 МГц.

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    В конце января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – "Киевстар", Vodafone и lifecell за 2,456 миллиарда гривен. Всего на продажу было выставлено семь лотов.

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