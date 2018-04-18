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    Экономика

    Глава "Киевстара" извинился за критику Порошенко из-за тендера по 4G

    (обновлено: )11104
    Президент "Киевстара" Петр Чернышов ранее заявил, что Петр Порошенко незаконно вмешался в торги, сорвав аукцион. Позже он уточнил, что у него "не было намерений критиковать тендерный процесс".
    Петр Чернышов
    Facebook Peter Chernyshov

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент компании "Киевстар" Петр Чернышов извинился за свою недавнюю критику торгов по получению лицензий для 4G-связи в Украине, пишет "Экономическая правда".

    Ранее Чернышов заявлял, что президент Украины Петр Порошенко незаконно вмешался в торги, следствием чего стал срыв торгов. 

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    "В течение всего периода подготовки и проведения тендеров на частоты для мы видели слаженную работу всех институтов государственной власти, регулятора, правительства для того, чтобы это событие состоялось", – заявил Чернышов.

    Однако вскоре глава компании изменил свое мнение и теперь утверждает, что тендер провели честно, профессионально и открыто.

    "Мы очень благодарны за поддержку со стороны властей и, в частности, президента Украины, в проведении успешного аукциона. Я сожалею о своих предыдущих комментариях, у меня не было намерений критиковать тендерный процесс", – сказал он.

    После критики Чернышова последовал комментарий "Киевстара", в котором было сказано, что "соревнование за частоты проводилось открыто, прозрачно, как того требует законодательство Украины", и что "никаких юридических оснований" для пересмотра результатов тендера нет.

    Напомним, 6 марта в "Украинском государственном центре радиочастот" состоялись торги с голоса за получение 4G-лицензий в диапазоне частот 1800 МГц.

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    Три лота из шести заранее были закреплены за операторами "большой тройки" – lifecell, "Киевстар" и Vodafone – для обеспечения непрерывности оказания услуги. Два лота из трех оставшихся выиграла компания "Киевстар". За лот №4 она предложила 612 млн грн, за лот №6 – 900 млн грн. Лот №5 выиграла компания "Vodafone Украина", предложившая 742 млн грн. Lifecell снимал свои заявки сразу после оглашения начальных предложений.

    Аукцион посетил президент Петр Порошенко, отметивший, что благодаря внедрению связи четвертого поколения Украина возвращается в Европу по уровню IT-технологий.

    Уже в конце марта в крупнейших городах Украины мобильные операторы запустили новый формат связи 4G. 

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