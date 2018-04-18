Порошенко прервал конкурс по продаже лицензий на 4G - глава "Киевстар"

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко своим приходом и выступлением сорвал аукцион по продаже лицензий на связь 4G, поставив под сомнения законность проведенного конкурса, заявил глава компании "Киевстар" Петр Чернышов.

Он считает приход Порошенко нарушением закона.

"Аукцион – конкурентное мероприятие с определенными правилами. Если они нарушаются, то чисто гипотетически та сторона, которая проиграла, может оспорить. Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку – торг закончился, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торг ещё не начинался, фактически аукцион прервался… Я думаю, что в какой-то развитой западной стране никто бы такого не сделал. Государство само установило правила аукциона, и оно же его прервало, как это так?" — цитирует "Экономическая правда" слова возмущенного Чернышова.

По его словам, в правилах прописано, что аукцион может прерываться по просьбе операторов, чтобы они могли посоветоваться, позвонить в штаб-квартиру, если произошло что-нибудь чрезвычайное, "не дай Бог кто-то в обморок упал". "А о том, что президент может прийти и прервать торги, там не написано. То есть это четко против правил было сделано", — уверен Чернышов.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – "Киевстар", Vodafone и lifecell за 2,456 миллиарда гривен.

Во время конкурса выступил Порошенко: "Я думаю, что условия лицензий предполагают, что уже в 2018 году, в абсолютном большинстве областных центров наши операторы запустят четвертое поколение. В Киеве, я надеюсь, что 4G появится уже через несколько месяцев".