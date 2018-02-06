Как 4G изменит Украину?

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

4G-связь заработает уже в конце февраля — начале апреля. Но как говорят эксперты телеком-рынка, сейчас это больше "рекламные" заявления операторов, поскольку полноценно 4G сможет функционировать только после проведения аукциона по продаже лицензий в диапазоне 1800 мегагерц, который назначен на 26 февраля.

По условиям конкурса в течение месяца операторы должны оплатить лицензии, затем в срок до полугода запустить 4G хотя бы в одном регионе. На развертывание сети во всех областных центрах регулятор отвел операторам мобильной связи до 4,5 года.

О трудностях внедрения 4G-связи в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал главный редактор сайта Gagadget.com Сергей Митяев.

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Чем порадует нас 4G-связь?

— На самом деле, 4G — это история больше не про то, как классно будет абонентам, а про то, что вырастет общая емкость сети операторов. В принципе не существует сейчас приложений для телефона, которым нужны скорости в 300 мегабит. Вот даже видео в качестве full HD можно смотреть на нормального качества 3G. Поэтому история про 4G – это история про то, что у оператора вырастут возможности обеспечивать хорошим скоростным мобильным интернетом большее количество пользователей одновременно. И в первую очередь это нужно для крупных городов, там, где в центре, например, большое скопление людей и одновременно высокую скорость получить не могут, вот там нужно 4G.

Вопрос оператора, а не вопрос потребителя. Потребителя это меньше всего интересует. Именно поэтому нам так активно сейчас рассказывают о 4G?

— У 4G есть очень важный пиар-момент, важный и для всех операторов, и для нашей страны в целом. Дело в том, что мы имели десятилетнее отставание с запуском 3G, и имеем уже пятилетнее отставание с запуском 4G. Это психологический разрыв сокращается, и это очень важный шаг для страны в целом, и для каждого оператора, поскольку это их бизнес. Это важный шаг вот именно в этом направлении, в том, что Украина ликвидирует свое цифровое отставание от всего мира. Да, кончено, у каждой компании есть своя стратегия, есть свое понимание, каким способом они будут достигать своих целей, но это уже детали.

О чем должен знать, что должен понимать простой пользователь, например, каким должен быть его телефон или смартфон для того, чтобы он поддерживал 4G-связь?

— Честно говоря, это вообще, я считаю, проблемы по большому счету надуманные, просто потому что сегодня все новые телефоны, которые стоят там, условно говоря, больше трех тысяч гривен, они все поддерживают 4G. Поэтому беспокоится о том, что там чего-то нет, это как бы рановато. Плюс пока запустят 4G, пройдет еще какое-то количество времени, возможно, вы вообще успеет сменить телефон к этому. Вот посмотрите, 3G запускалось три года назад, и до сих пор еще далеко не во всех райцентрах 3G-связь есть. Точно также пройдет четыре года, и мы будем через четыре года тоже рассказывать о том, что 4G есть не везде. Это нормально, и тут можно никуда не торопиться.

Эксперты не советуют пользоваться 4G в первое время, так как покрытие будет фрагментарным, смартфон будет часто терять сигнал, тратя силы на его поиск. А можно будет выбирать: или 3G или 4G?

— Вообще-то смартфон – это достаточно умная сегодня штука, и он постоянно находится в поиске лучшего качества сетей. Если он будет вываливаться из зоны покрытия 4G, он будет ловить просто 3G, и пользователи в большинстве случаев разницу вообще не сильно заметят. Другое дело, что это все разговоры, они преждевременные, просто потому что к лету, в лучшем случае, в Киеве появится, и то не факт, что по всему Киеву.

Ранее журналист Антон Кобылянский сообщал, что запуск 4G незначительно отразится на тарифах, пообещали руководители мобильных операторов.