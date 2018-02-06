наверх
06.02.201813:51
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Как 4G изменит Украину?

    (обновлено: )39420
    С покупкой нового смартфона можно не торопиться, потому что пока в Украине появится 4G-связь, пройдет немало времени, считает эксперт.
    Интернет
    Из открытых источников

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    4G-связь заработает уже в конце февраля — начале апреля. Но как говорят эксперты телеком-рынка, сейчас это больше "рекламные" заявления операторов, поскольку полноценно 4G сможет функционировать только после проведения аукциона по продаже лицензий в диапазоне 1800 мегагерц, который назначен на 26 февраля.

    По условиям конкурса в течение месяца операторы должны оплатить лицензии, затем в срок до полугода запустить 4G хотя бы в одном регионе. На развертывание сети во всех областных центрах регулятор отвел операторам мобильной связи до 4,5 года.

    О трудностях внедрения 4G-связи в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал главный редактор сайта Gagadget.com Сергей Митяев.

    Читайте также: Михаил Добкин: у националистов есть лицензия от власти

    Чем порадует нас 4G-связь?

    — На самом деле, 4G — это история больше не про то, как классно будет абонентам, а про то, что вырастет общая емкость сети операторов. В принципе не существует сейчас приложений для телефона, которым нужны скорости в 300 мегабит. Вот даже видео в качестве full HD можно смотреть на нормального качества 3G. Поэтому история про 4G – это история про то, что у оператора вырастут возможности обеспечивать хорошим скоростным мобильным интернетом большее количество пользователей одновременно. И в первую очередь это нужно для крупных городов, там, где в центре, например, большое скопление людей и одновременно высокую скорость получить не могут, вот там нужно 4G.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
    blacksea.tv
    Спиридонов об инициативе Нацсовета: ограничения бессмысленны в эпоху интернета

    Вопрос оператора, а не вопрос потребителя. Потребителя это меньше всего интересует. Именно поэтому нам так активно сейчас рассказывают о 4G?

    — У 4G есть очень важный пиар-момент, важный и для всех операторов, и для нашей страны в целом. Дело в том, что мы имели десятилетнее отставание с запуском 3G, и имеем уже пятилетнее отставание с запуском 4G. Это психологический разрыв сокращается, и это очень важный шаг для страны в целом, и для каждого оператора, поскольку это их бизнес. Это важный шаг вот именно в этом направлении, в том, что Украина ликвидирует свое цифровое отставание от всего мира. Да, кончено, у каждой компании есть своя стратегия, есть свое понимание, каким способом они будут достигать своих целей, но это уже детали.

    О чем должен знать, что должен понимать простой пользователь, например, каким должен быть его телефон или смартфон для того, чтобы он поддерживал 4G-связь?

    — Честно говоря, это вообще, я считаю, проблемы по большому счету надуманные, просто потому что сегодня все новые телефоны, которые стоят там, условно говоря, больше трех тысяч гривен, они все поддерживают 4G. Поэтому беспокоится о том, что там чего-то нет, это как бы рановато. Плюс пока запустят 4G, пройдет еще какое-то количество времени, возможно, вы вообще успеет сменить телефон к этому. Вот посмотрите, 3G запускалось три года назад, и до сих пор еще далеко не во всех райцентрах 3G-связь есть. Точно также пройдет четыре года, и мы будем через четыре года тоже рассказывать о том, что 4G есть не везде. Это нормально, и тут можно никуда не торопиться.

    Ринат Ахметов
    ФК Шахтер Донецк
    4G: интерес Ахметова и пиар власти + повышение мобильных тарифов

    Эксперты не советуют пользоваться 4G в первое время, так как покрытие будет фрагментарным, смартфон будет часто терять сигнал, тратя силы на его поиск. А можно будет выбирать: или 3G или 4G?

    — Вообще-то смартфон – это достаточно умная сегодня штука, и он постоянно находится в поиске лучшего качества сетей. Если он будет вываливаться из зоны покрытия 4G, он будет ловить просто 3G, и пользователи в большинстве случаев разницу вообще не сильно заметят. Другое дело, что это все разговоры, они преждевременные, просто потому что к лету, в лучшем случае, в Киеве появится, и то не факт, что по всему Киеву.

    Ранее журналист Антон Кобылянский сообщал, что запуск 4G незначительно отразится на тарифах, пообещали руководители мобильных операторов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анджей Дуда на саммите НАТО в Польше
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину