Что последует за введением 4G в Украине? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В июле 2018 года в Киеве может заработать 4G-связь в диапазоне 1800 мегагерц. В целом же в Украине 4G заработает во втором полугодии 2018-го года. По крайней мере, именно это обещают крупнейшие провайдеры мобильной связи в Украине — "Киевстар", "Vodafone-Украина" и Lifecell.

Накануне они выиграли аукцион лицензий на 4G-связь в диапазоне 1800 мегагерц. Общая сумма, вырученная от продажи этих лицензий, которая поступит в госбюджет, составила почти 5,5 миллиардов гривен. Это на полтора миллиарда больше, чем было запланировано. А вот за лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600 мегагерц поступления составили 2,5 миллиарда гривен.

То есть, в целом украинский бюджет пополнится почти на 8 миллиардов гривен после состоявшихся торгов за получение 4G-лицензий, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив. Он также подсчитал, что для внедрения 4G-cвязи мобильным операторам придется вложить в cвою инфраструктуру 20 миллиардов гривен.

Как будут внедрять 4G в Украине и как это отразится на тарифах мобильной связи в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал начальник департамента стратегии и развития новых направлений бизнеса Lifecell Андрей Лебедев.

В сети компании Lifecell когда заработает 4G-связь? Что необходимо сделать, чтобы она появилась?

— На данный момент мы полностью подготовили 4.5G-сеть для запуска и ожидаем лишь разрешительных документов. Это разрешения на базовой станции, и как только они появятся, мы сразу запустим эту сеть. Мы ожидаем или в конце марта, или в начале апреля получить эти разрешения.

И после этого может появится сеть?

— Да. Как только разрешения будут, сеть тут же появится в пяти городах: Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одесса.

С технической точки зрения все готово?

— Да, мы полностью уже готовы, мы больше полугода готовились к этому событию, и одновременно сеть появится во всех местах. Единственное, что мы ожидаем – это разрешение. Насколько быстро выдадут, тогда и запустим.

Что означает 4.5G-сеть?

— При развертывании сети мы используем самый последний стандарт – это LTE Advanced G, который позволяет более высокие скорости передачи данных. Это самый последний релиз этого стандарта, и в мире он называется как 4.5G.

Это именно на частоты 2600 мегагерц или 1800?

— На любые частоты. Это оборудование будет работать и в диапазоне 2600, и в диапазоне 1800.

Какие тогда скорости обещает LTE Advanced G? Лабораторные скорости и реальные?

— В лаборатории — это скорости больше одного гигабита в секунду. На практике — скорость зависит от терминала, от месторасположения, других факторов. В среднем мы ожидаем, что для пользователей в пять раз увеличится скорость загрузки и в десять раз увеличится скорость передачи файлов.

Вы говорите больше гигабита в секунду. Это теория? Либо у вас есть построенный фрагмент сети, на котором вы проводили тестовые замеры?

— Нет. Это определено стандартами, что там больше одного гигабита в секунду, но для реализации такой скорости необходимо еще больше спектра. Мы, естественно, будем участвовать в других аукционах, чтобы купить дополнительный спектр, а на практике скорость, которую мы получали, то есть в 2600, если брать только один диапазон, это 250 мегабит в секунду. Если добавить еще 1800 диапазон, это еще столько же, 500-600 мегабит в секунду.

В каких городах 4G-связь от Lifecell заработает в первую очередь?

— В первую очередь — это Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, еще некоторые города.

Это именно 2600?

— Это на 2600. Как только получаем разрешение, одновременно сразу во всех этих городах запускаем.

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Предполагаются перебои с 3G во время запуска, отладки, старта 4G-связи? Либо это два независящих друг от друга процесса?

— Мы не ожидаем никаких серьезных проблем.

Насколько могут измениться тарифы на мобильную связь после запуска 4G?

— Наши тарифы не будут зависеть от технологий. Абонент может спокойно пользоваться и 4G, и 3G-сервисами по одному и тому же тарифу.

То есть, повышение не планируется именно с внедрением 4G?

— Нет. Я же говорю, тариф будет одинаковый для пользователей и будет зависеть только от объема потребленных данных.

Недавно разыгрывали дополнительные лоты, помимо участков, которые были с правом первоочередного выкупа у Lifecell, "Киевстара" и "Водафон Украина". Lifecell не принимал участие в этих торгах. Почему? Вам достаточно того участка, который вы уже получили, того отрезка? Либо не видели необходимости, или еще почему-то?

— Мы участвовали в трех тендерах на частоты, и в трех тендерах на частоты мы выигрывали первые лоты. Это была наша стратегия, и каждый из этих лотов был по 15 мегагерц. Для нашей сети это как раз тот объем, который нам необходим.

Нам пишет слушательница: "Если сим-карта не поддерживает 4G и не поменяю ее, смогу ли, как прежде, общаться либо же нужно сменить симку"?

— Конечно. Если сим-карта не поддерживает 4G, можно будет дальше пользоваться 2G и 3G-сервисами, как и сейчас, но для использования 4.5G понадобится поменять сим-карту. Это можно сделать в любом нашем магазине.

Директор по корпоративным коммуникациям "Киевстар" Анна Захараш подчеркнула, что драматического повышения цен на тарифы ожидать не стоит, однако допустила постепенное повышение.

(текст публикуется на языке оригинала)

Коли буде 4G-зв'язок?

— Як Ви правильно вже зазначили, дійсно оператори купили ліцензії у діапазоні 2600. І Київстар сплатив за цю ліцензію 916 мільйонів гривень. Слід очікувати, що 4G зв'язок буде у кінці квітня, не раніше. Тому що нам потрібно отримати всі документи і оформити додатково всі ліцензії для того, щоб почати впроваджувати зв'язок 4G у крупних містах. 4G прийде спочатку до Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Харкова. А потім, якщо ми будемо вже починати розгортати наш зв'язок у діапазоні 1800, це буде дійсно у другій частині року, і це вже буде стосуватися всієї України.

Коли з'являться перші міста, в яких буде підключено вже 1800 МГц 4G?

— Звичайно, ми почнемо працювати з обласних центрів. Спочатку ми почнемо запроваджувати зв'язок 4G саме для великих міст, як я зазначила Харків, Львів, Одеса, і вже ближче до кінця року, а саме після липня, тому що раніше липня ми не маємо права впроваджувати 4G у діапазоні 1800, це буде стосуватися всіх обласних центрів і всієї України, всієї території України.

Чи збільшиться середній рахунок за користування Інтернетом на швидкості 4G? І яким чином?

— Я вважаю, що не слід очікувати драматичного підвищення тарифів. Я думаю, що Ви пам'ятаєте, коли впроваджувався зв'язок 3G, то спочатку було тестування. Я думаю, що на період тестування звичайно, тарифікації не буде. І будемо поступово збільшувати ціну на тарифні плани, але вона, знову ж таки повторюся, не буде драматичною.

Скільки триватиме цей період тестування?

— Можна сказати, що це буде два-три місяці.

Які технічні роботи мають провести оператори, щоб 4G запрацював? Чи треба ще вкладати якісь кошти для цього? Які саме?

— Компанія "Київстар" вже готова до 4G у діапазоні 2600. Стосовно інвестицій, які треба буде зробити "Київстару" у сітку для того, щоб покрити і 4G в діапазоні 1800 — я зараз вам не можу назвати. Але, звичайно, це будуть додаткові інвестиції в обладнання.

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Які Ваші враження від тих сум, які довелося заплатити за ліцензію? Ви розраховували на меншу суму чи на більшу? Чи цілком виправдали очікування ці аукціони?

— Я хочу зазначити, що аукціон був абсолютно прозорим, і дійсно оператори змагалися за ті полоси частот, які для них були найбільш цікаві. Нас цікавили два лоти. І ми й купили два лоти, це додатковий спектр до нашого базового спектру. Зазначу, що за базовий спектр компанія "Київстар" сплатила 1 млрд 325 млн гривень і за додатковий спектр – 1 млрд і приблизно 400 млн гривень.

Чим 4G-зв'язок буде відрізнятися від 3G? Наскільки може змінитися швидкість завантаження?

— Технічні тести нам показали, що максимальна швидкість — 700 Мбіт за секунду. Давайте говорити про те, що швидкість збільшиться приблизно в 5-7 разів. І завантаження, і вивантаження, звичайно. І чим ще цікава 4G-технологія: у ній найбільша здатність обслуговувати абонентів. Наприклад, якщо в 3G це одна людина, то в 4G ми можемо обслуговувати десять людей.

І вивільняться ресурси у 3G?

— Ви абсолютно правильно зазначили. Тому що 4G спочатку з'явиться у великих містах, і буде там, де найбагатше скупчення народу. І буде працювати для того, щоб трошки розвантажити сітку 3G.

Вчора президент України говорив про частоти у 900 МГц, яке Ваше ставлення до цього? Чи зацікавлена компанія у тому, аби відбулися ще і аукціони на ці частоти?

— Абсолютно вірно, це буде аукціон. І якщо нам влада надасть технічну нейтральність…Що таке технічна нейтральність? Це змога оператора використовувати будь-яку технологію на будь-якій частоті або використовувати будь-який спектр, на який в оператора є ліцензія. Ми готові впроваджувати 3G, 4G у діапазоні 900 МГц. Що це дасть Україні? Ми можемо впроваджувати Інтернет абсолютно в усі села і маленькі населені пункти. Тобто, 98% населення України буде отримувати перевагу від мобільного Інтернету. На жаль, зараз це не так.

К слову, главный редактор сайта Gagadget.com Сергей Митяев высказал мнение, что с внедрением 4G Украина ликвидирует цифровое отставание от всего мира.

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский заявлял, что из-за повышения ставок налогов Украина еще долго не увидит 4G.