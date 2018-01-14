Спиридонов об инициативе Нацсовета: ограничения бессмысленны в эпоху интернета

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Ограничительные инициативы Нацсовета направлены как против неугодных СМИ, так и против оппозиционных политиков. Однако вряд ли такие меры приведут к тем результатам, на которые рассчитывает власть. Об этом в интервью РИА Новости Украина сказал политический эксперт Николай Спиридонов.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился к Верховной Раде с предложением законодательно ограничить ведение программ и передач политическими деятелями. Регулятор считает, что ведение передач политиками противоречит нормам о распространении СМИ предвыборной агитации и политической рекламы.

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Кроме того, полагают в Нацсовете, это (ведение передач политиками — Ред.) "нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы".

Чем может быть вызвана такая инициатива?

— Это может быть вызвано определенными успехами телеканала NewsOne, потому что такой формат, когда политики ведут свои передачи, более всего был представлен, да и сейчас представлен именно там. Хотя сейчас формат представлен и на телеканале "112 Украина", там Вадим Рабинович ведет свою передачу "Кто кому Рабинович". И на канале ZIK вел свою программу Михаил Саакашвили… Можно вспомнить и Олега Ляшко, который ранее вел программу на NewsOne.

Действительно, это стало распространенной практикой, когда политики ведут свои передачи.

В Нацсовете считают, что это "нивелирует журналистику" и нарушает журналистские стандарты…

— Из опыта работы с политиками я хорошо знаю, что они не могут самостоятельно готовить темы передач, быть реальными телеведущими — у них на это просто не хватает времени и желания. Соответственно, темы и тексты им готовят либо журналисты, либо райтеры. Поэтому считать политиков самостоятельными телеведущими будет достаточно наивно.

А плохо это или хорошо, что они ведут свои передачи? Честно говоря, я ничего плохого в этом не вижу.

В подавляющем числе случаев политики либо должны платить деньги телеканалу за такое вещание, либо — в некоторых редких случаях — они настолько рейтинговые, что телеканалы их приглашают уже ради своего рейтинга.

И что плохого в том, что политик близок к народу и прямо высказывает свое мнение в качестве телеведущего, особенно если он при этом отвечает на звонки телезрителей? Это демонстрирует открытость политика.

Другое дело, если политик или чиновник, министр все время в эфире. Бывли такие случаи, когда министр целый день ходил с телеканала на телеканал, из студии в студию, постоянно давал какие-то комментарии СМИ… Тогда возникает вопрос, за сто получает зарплату министр, который постоянно бегает по шоу и "светится" на всех телеканалах, целевым ли образом используются деньги налогоплательщиков на его зарплату.

А если политик ведет одну авторскую передачу в неделю или две — не вижу я в этом проблемы.

А Нацсовет видит…

— Скорее всего, это попытка борьбы с телеканалами, попытка уменьшить их ресурс. Известно, что ни один телеканал в Украине не окупается за счет рекламы, каналам как-то надо находить деньги для своего существования. И если запретить авторские передачи политиков, то, соответственно, материальная база телеканалов этим подрывается. Это попытка борьбы с неугодными СМИ.

То есть, этот удар направлен даже не против политиков, а против СМИ?

— В первую очередь. Политики все равно найдут, как им пиариться, а вот телеканалы получат меньше денег. Но, конечно, это и политиков задевает тоже.

Но не всех, наверное. Провластные политики и сами представители власти вряд ли сильно пострадают от этой инициативы, если она будет реализована?

— Да, в том случае, если все это реализуют, то они не смогут вести свои авторские передачи, но у нас провластные политики, как правило, свои передачи и не ведут. Порошенко, Гройсман, Аваков — ничего пока не слышно об их авторских передачах. Хотя бы потому, что эти передачи будут иметь очень низкий рейтинг.

А вот Вадим Рабинович, Надежда Савченко и другие люди, которые заявляют о себе как об оппозиционных политиках, они при помощи таких передач повышают свою популярность. И имеют возможность сказать гражданам то, что они думают.

Поэтому можно предположить, что инициатива Нацсовета — это удар по оппозиционным политикам, так как провластные политики и представители власти имеют трибуну просто по своей должности. Идет тот же Пётр Порошенко, предположим, детский садик открывать, и все телеканалы туда приезжают. Или Владимир Гройсман ведет заседание правительства — и все его показывают. Поэтому понятно, в таких площадках (как авторская программа — Ред.) провластные политики и политики во власти нуждаются намного меньше, чем представители оппозиции, которым нужно как-то пиариться, чтобы прорваться во власть.

Поэтому для действующей власти это выгодно ограничить?

— Да. Хотя я, имея юридическое образование, не совсем понимаю, какие законы нарушает политик, который выступает как телеведущий. Если бы было известно, что он получает зарплату в этом качестве, тогда это может быть нарушением. Потому что, например, народный депутат может заниматься факультативно преподаванием, творчеством, писательством — но не может получать деньги как телеведущий.

Но мы же отлично знаем, что политики, выступая на ТВ с авторскими передачами, денег от телеканалов не получают, а очень часто еще и сами доплачивают. Так что нарушения закона я тут не вижу и, скорее всего, его и нет.

Сейчас нарушений нет, но Нацсовет и предлагает изменить закон, ограничить такую возможность для политиков.

— Но и сейчас есть ограничения для народных депутатов, прописано, чем они не могут заниматься. Например, действуют ограничения на предпринимательскую деятельность. Хотя, скажем, с 1998 года народный депутат Пётр Порошенко достаточно успешно совмещал политику с предпринимательством, но… официально это запрещено.

Так что ограничения есть. Но если политик не получает денег за то, что ведет передачу, то абсурдно его ограничивать, потому что ему ведь нужно как-то себя презентовать.

Поэтому в этой инициативе Нацсовета можно видеть и попытку борьбы с неугодными телеканалами и, соответственно, попытку борьбы с оппозицией.

Как я уже сказал, руководители государства имеют медиа-трибуну уже в силу должности, а таким политикам, как Вадим Рабинович, Юрий Бойко, всем, кто выступает в оппозиционном ключе — им всем нужна трибуна, чтобы побороться за власть.

Можно предположить, что с приближением выборов станет больше подобных ограничительных инициатив, направленных на сужение медийного поля для оппозиции?

— Власть пытается бороться с представителями оппозиции, с неугодными СМИ, занимается медийным полем. Но, честно говоря, это напоминает мне один мой детский эксперимент. В детстве я любил экспериментировать и вот, в частности, проверял, что будет, если попытаться силой удерживать крышку над кастрюлей с кипящей водой. Результат понятен всем, кто обладает минимальными познаниями в физике и которых у меня на тот момент не было: крышку в какой-то момент все-таки сорвет.

В данном случае не получится "заткнуть" СМИ и "заткнуть" оппозиционных политиков. Крышку сорвет.

Вспомним, как в 2004 году Леонид Кучма и Виктор Янукович пытались заблокировать тогдашнему кандидату в президент Виктору Ющенко выход на телеканалы — он выступал только на "5 канале", который принадлежал его другу Петру Порошенко. На другие каналы его практически не пускали. И как раз это Ющенко помогло, ему создали такой ореол — что он оппозиционер, что его слова замалчивают. И это только добавило ему популярности.

Это был 2004 год, когда мало кто пользовался интернетом. А сейчас огромный процент населения пользуется интернетом, и скрыть какую-то информацию, не дать высказаться тем же оппозиционным политикам — в 2018 году это практически невозможно.

И такие меры приводят только к понижению рейтинга и к падению популярности власти. Поэтому такая попытка (Нацсовета — Ред.) "держать крышку" над кипящей кастрюлей выглядит совершенно примитивно и не может дать позитивного результата.