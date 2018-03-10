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    Дмитрий Шимкив

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    118
    При окладах в 15-16 тысяч гривен глава Администрации президента и его заместители получают по 50-60 тысяч гривен зарплаты, в которую входят многочисленные надбавки.
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    Соцсети: кому кибератака, а кому и неплохой навар
    18:22 07.07.2017
    560Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Вирусом Petya в Украине заразился каждый десятый компьютер, утверждают специалисты и не исключают очередной кибератаки. Как отреагировали на это сообщение сами украинцы и что пишут они о рецидиве компьютерной напасти в соцсетях?
    Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце
    В Украине возмутились, что Путин назвал Анну Ярославну русской княжной
    14:26 30.05.2017
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    Как отметил замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, президент РФ Владимир Путин "пытался ввести в заблуждение", назвав Анну Ярославну русской.
    Компьютер. Архивное фото
    Друг Москвы - враг Москвы. Кирпичики великой украинской виртуальной стены
    10:13 19.05.2017
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    Власть и ее адепты высказались: назвали блокировку сайтов РФ "гибридным ответом" в "гибридной войне", а российские социальные сети сравнили с книгой Гитлера.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: Трамп победил, и теперь украинской власти пора каяться
    14:47 09.11.2016
    37691Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Страна не должна расплачиваться за близорукость и недальновидность возглавляющих ее ущербных политиков, поэтому после победы Дональда Трампа для украинской власти пришло время каяться, считает политический эксперт Михаил Павлив.
    В АП заявили о готовности работать с Трампом
    У Порошенко ответили на вопрос о готовности работать с Трампом 
    13:01 09.11.2016
    706
    Киев должен развивать отношения с США на том уровне, на котором это происходило много лет, заявил в среду заместитель председателя Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.
    Дмитрий Шимкив
    В АП заявили о готовности работать с Трампом
    11:06 09.11.2016
    1966Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Киев должен развивать отношения с США на том уровне, на котором это происходило много лет, заявил в среду заместитель председателя Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.
    Дмитрий Шимкив
    Шимкив о е-деларировании: в Украине беспрецедентный случай публичности
    16:24 31.10.2016
    148Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Как заявил глава АПУ Дмитрий Шимкив, говоря о прозрачности е-декларирования в Украине, в странах Европейского союза в реестрах нет информации о наличных деньгах и личных вещах политиков и чиновников.
    Дмитрий Шимкив
    Порошенко осудил публичную "травлю" Гонтаревой — Шимкив
    16:52 26.10.2016
    317Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Все члены Национального совета реформ Украины осудили публичную "травлю" главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая носит "откровенно заказной характер" и негативно влияет на работу НБУ, заявил замглавы АП Дмитрий Шимкив.
    Дмитрий Шимкив
    На Банковой не ждут быстрой реализации судебной реформы в Украине
    04:56 09.06.2016
    117Судебная и конституционная реформы в Украине
    По словам заместителя главы АПУ Дмитрия Шимкива, судебная реформа в Польше продолжалась 15 лет, в в Словакии - более 6 лет. По его словам, Украина находится в таких условиях, в которых "не было ни одно государство".
    Дмитрий Шимкив
    Осенью в Украине начнут работать государственные секретари - АП
    22:51 24.05.2016
    217
    По словам заместителя главы Администрации президента Украины Дмитрия Шимкива, уже формируется конкурсная комиссия, "а дальше будет проходить отбор кандидатур".
    Дмитрий Шимкив
    Для получения нового транша МВФ Киев должен принять 19 законов - Шимкив
    21:12 19.04.2016
    684Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По данным замглавы Администрации президента Дмитрия Шимкива, что касается сотрудничества с ЕС "на кону для Украины 105 миллионов евро в рамках третьего транша макрофинансовой помощи... для того необходимо принять 5 законопроектов".
    Дмитрий Шимкив
    Шимкив опроверг свое возможное назначение главой Минздрава
    07:29 29.03.2016
    582Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам Шимкива, у него нет опыта работы в медицинской отрасли, имеет место конфликт интересов, а также, по его мнению, в парламенте отсутствует долгосрочное видение для реализации реформы медицины.
    Хакерская атака
    На Банковой объяснили популярность петиции за Горбатюка хакерской атакой
    16:36 24.03.2016
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    Как отметил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, петиция о назначении Сергея Горбатюка генеральным прокурором "растет" благодаря соцтрафику с Twitter и FB".
    Дмитрий Шимкив
    Видео конфликта Саакашвили и Авакова не будет обнародовано - замглавы АП
    17:39 15.12.2015
    886Горячие кавказские парни: Саакашвили vs Аваков
    По словам Шимкива, скандальная ситуация, сложившаяся между главой МВД и одесским губернатором, не должна выходить в публичную плоскость, так как это "личное дело этих политиков".
    Палаточный городок под стенами Кабмина и Рады
    Кабмин Украины на подсосе у ЕС
    13:24 13.11.2015
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    Гибель легендарного "Титаника" – наглядный пример того, как себя ведут некоторые социальные организмы в условиях разворачивающейся катастрофы.
    Дмитрий Шимкив
    АП: задержка с реформой госслужбы блокирует 600 млн евро от ЕС
    19:48 19.09.2015
    368Экономический кризис
    Как отметил Шимкив, европейское сообщество готово поддержать Украину, если будут приняты Стратегия реформирования и закон "О государственной службе" с 1 апреля следующего года.
    Министерство юстиции Украины
    Антикоррупционное бюро Украины заработает до конца года - Минюст
    16:23 19.09.2015
    230Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Согласно информации, антикоррупционный прокурор не может быть назначен - он должен быть выбран независимой комиссией, в составе четырех человек, назначенных генпрокурором, и семи человек, выбранных Верховной Радой Украины.
    Администрация президента Украины
    АП проверяет на подлинность петицию на право на оружие
    08:39 06.09.2015
    486Свободное владение оружием: за и против
    По словам Шимкива, проверяются "технические параметры как собирались подписи, голосовавшие или соответствуют ли зарегистрированные подписи закону Украины, не имели ли место технические манипуляции, и пр".
    Счетная палата Украины
    Всех руководителей Счетной палаты веберет Рада - АП
    16:02 07.08.2015
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    Как сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив, руководство Счетной Палаты Украины будет уменьшено до 9 человек.
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