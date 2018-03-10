Вирусом Petya в Украине заразился каждый десятый компьютер, утверждают специалисты и не исключают очередной кибератаки. Как отреагировали на это сообщение сами украинцы и что пишут они о рецидиве компьютерной напасти в соцсетях?
Страна не должна расплачиваться за близорукость и недальновидность возглавляющих ее ущербных политиков, поэтому после победы Дональда Трампа для украинской власти пришло время каяться, считает политический эксперт Михаил Павлив.
Все члены Национального совета реформ Украины осудили публичную "травлю" главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая носит "откровенно заказной характер" и негативно влияет на работу НБУ, заявил замглавы АП Дмитрий Шимкив.
По словам заместителя главы АПУ Дмитрия Шимкива, судебная реформа в Польше продолжалась 15 лет, в в Словакии - более 6 лет. По его словам, Украина находится в таких условиях, в которых "не было ни одно государство".
По данным замглавы Администрации президента Дмитрия Шимкива, что касается сотрудничества с ЕС "на кону для Украины 105 миллионов евро в рамках третьего транша макрофинансовой помощи... для того необходимо принять 5 законопроектов".
Согласно информации, антикоррупционный прокурор не может быть назначен - он должен быть выбран независимой комиссией, в составе четырех человек, назначенных генпрокурором, и семи человек, выбранных Верховной Радой Украины.
По словам Шимкива, проверяются "технические параметры как собирались подписи, голосовавшие или соответствуют ли зарегистрированные подписи закону Украины, не имели ли место технические манипуляции, и пр".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".