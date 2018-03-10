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    Алексей Филатов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Порошенко и губернатор Харьковской области Игорь Райнин
    Все руководители Администрации президента зарабатывают больше Порошенко
    14:38 28.12.2017
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    При окладах в 15-16 тысяч гривен глава Администрации президента и его заместители получают по 50-60 тысяч гривен зарплаты, в которую входят многочисленные надбавки.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Законопроект "О Конституционном суде Украины" внесен на рассмотрение Рады
    16:39 18.11.2016
    169Судебная и конституционная реформы в Украине
    Как сообщили в Администрации президента, документ, поданный в парламент, "предлагает внедрить институт конституционной жалобы как дополнительный механизм защиты прав и свобод граждан".
    Конституционный суд Украины
    Проект закона о КСУ подан в Венецианскую комиссию на экспертизу
    09:55 17.11.2016
    139Судебная и конституционная реформы в Украине
    Как сообщили в пресс-службе главы государства, законопроект "О Конституционном суде Украины" предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей Конституционного суда.
    Заседание Верховной Рады 2 июня 2016 года. Видео
    Заседание Верховной Рады 
    09:59 02.06.2016
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    Верховная Рада проводит очередное пленарное заседание. Согласно повестке дня работы парламента, нардепы рассмотрят проект закона №4734 о судоустройстве и статусе судей, который ранее в Раду был подан Петром Порошенко.
    Замглавы Администрации президента Алексей Филатов
    В Администрации президента отреагировали на решение КСУ по судебной реформе
    12:42 22.01.2016
    321Судебная и конституционная реформы в Украине
    Как отметил замглавы АП Алексей Филатов, положительное заключение КСУ открывает путь к дальнейшей парламентской процедуре утверждения законопроекта по внесению изменений в Конституцию в части правосудия.
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    Нацсовет одобрил проект изменений в Конституцию в части правосудия - АП
    12:36 10.11.2015
    168Судебная и конституционная реформы в Украине
    Президенту рекомендовано передать на рассмотрение парламента проект изменений в Конституцию в части правосудия, Петр Порошенко намерен сделать это в ближайшие дни.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко внес законопроекты о реформе системы исполнения судебных решений в Раду
    20:17 14.08.2015
    167
    По информации пресс-службы президента Петра Порошенко, проект закона "Об исполнительном производстве" предусматривает формирование открытого Единого реестра должников.
    Молоточек судьи
    АП: изменения в Конституцию предусматривают сужение иммунитета судей
    18:09 03.08.2015
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    Филатов также анонсировал в рамках изменений в Конституцию создание независимого органа - Высшего совета правосудия. По его словам, новообразованный орган должен будет отвечать за все вопросы судейской карьеры.
    Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам судебной реформы, координатор работы Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов
    Замглавы АП назвал бредом заявление Чернушенко о давлении на суд
    13:30 24.06.2015
    173Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как сообщил Алексей Филатов, если бы были факты давления на суд по поводу "Нефтегаздобычи" или другого предприятия, то судья должен был немедленно сообщить в правоохранительные органы.
    Администрация Президента Украины
    На Банковой предлагают создать в Украине частную исполнительную службу
    10:07 21.12.2014
    270Кабмин реформаторов. Первые решения
    По разным оценкам, выполняется от 8 до 30% всех вынесенных судебных решений. Потому замглавы АП Алексей Филатов предлагает создать частную исполнительную службу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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