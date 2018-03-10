Верховная Рада проводит очередное пленарное заседание. Согласно повестке дня работы парламента, нардепы рассмотрят проект закона №4734 о судоустройстве и статусе судей, который ранее в Раду был подан Петром Порошенко.
Как отметил замглавы АП Алексей Филатов, положительное заключение КСУ открывает путь к дальнейшей парламентской процедуре утверждения законопроекта по внесению изменений в Конституцию в части правосудия.
Филатов также анонсировал в рамках изменений в Конституцию создание независимого органа - Высшего совета правосудия. По его словам, новообразованный орган должен будет отвечать за все вопросы судейской карьеры.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".