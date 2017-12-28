Все руководители Администрации президента зарабатывают больше Порошенко

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Заработная плата главы Администрации президента Игоря Райнина за ноябрь 2017 года составила 58,3 тыс. гривен, а его заместителей — от 51 до 61,8 тыс. гривен.

Напомним, что в государственном бюджете на 2018 год предусмотрено существенное увеличение финансирования Администрации президента Украины. В следующем году в среднем сотрудник АП заработает более 500 тысяч гривен.

В частности, должностной оклад Райнина составляет 18 тысяч гривен, надбавка за интенсивность труда — 9 тысяч гривен, за выслугу лет — 6,8 тысяч, как эксперту по вопросам тайн — 3,6 тысяч гривен, а за работу в условиях режимных ограничений — 2,7 тысяч гривен. Налоги и сборы с нее составили 11,4 тысяч гривен, — говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Украинских новостей".

Зарплата президента Петра Порошенко за ноябрь составила 28 тысяч гривен и в соответствии с его заявлением перечисляется на благотворительные цели.

Зарплата первого заместителя главы АП Виталия Ковальчука — 60,4 тысячи гривен при должностном окладе 16 тысяч. Самая высокая зарплата из руководства Администрации была в ноябре у Валерия Кондратюка — 61,8 тысяч гривен.

Зарплата замглавы АП Константина Елисеева составила 59,3 тысяч гривен, а Ростислава Павленко — 58 тысяч гривен.

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Заместителям главы президентской администрации Дмитрию Шимкиву и Алексею Филатову было начислено по 50,9 тысяч гривен. Сообщается, что Филатов по примеру президекнта перечисляет свою зарплату на благотворительные цели.