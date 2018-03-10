Сотрудничество Евросоюза и Украины из перспективного превратились в союз, работающий по принципу "вместе не возможно — врозь никак". Став заложниками заранее невыполнимых обещаний, стороны терпят друг друга из последних сил.
Сразу несколько парламентских фракций потребовали от Кабинета министров предоставить в Верховную Раду отчет о деятельности правительства. Голосование за принятие отчета может стать поводом для отставки правительства Арсения Яценюка.
Несмотря на то, что экс-премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт опроверг заявления, что его кандидатура рассматривается на пост главы правительства Украины, интрига вокруг руководителя Кабмина сохраняется.
Ситуация на востоке Украины не окажет значительного влияния на проведение внеочередных выборов президента страны, на подавляющей территории население сможет проголосовать честно, считает министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что к общенациональному диалогу об урегулировании ситуации на востоке нужно привлекать законных представителей Луганской и Донецкой областей, а не ополченцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".