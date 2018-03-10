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    Карл Бильдт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Карл Бильдт
    Советник Порошенко Бильдт поддержал Саакашвили
    02:21 28.07.2017
    403"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Официальный советник президента Украины Петра Порошенко Карл Бильдт назвал нарушением всех принципов лишение политических противников гражданства.
    Флаги Украины и ЕС
    Шантаж и кидалово. О специфике отношений Украины и ЕС
    17:41 21.05.2016
    6912Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Сотрудничество Евросоюза и Украины из перспективного превратились в союз, работающий по принципу "вместе не возможно — врозь никак". Став заложниками заранее невыполнимых обещаний, стороны терпят друг друга из последних сил.
    Карл Бильдт
    Бильдт: правительство Яценюка было лучшим в Украине
    18:57 20.05.2016
    256
    Карл Бильдт заявил, что "предыдущее правительство Яценюка, вероятно, лучшее, которое было в Украине". По его словам, "теперь задача состоит в том, чтобы нести факел реформ дальше".
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    Украина: а жизнь все сложнее и труднее. Эксперты подвели итоги недели
    19:26 29.01.2016
    4441
    Украинская экономика подошла к последней черте, политический кризис не преодолен, а Минские соглашения вряд ли реально выполнить при нынешней власти и при нынешнем состоянии украинского общества.
    Кандидаты на пост премьер-министра Украины. Инфографика
    Кандидаты на пост премьера Украины 
    15:06 28.01.2016
    5507Перезагрузка правительства по-украински
    Сразу несколько парламентских фракций потребовали от Кабинета министров предоставить в Верховную Раду отчет о деятельности правительства. Голосование за принятие отчета может стать поводом для отставки правительства Арсения Яценюка.
    Карл Бильдт. Архивное фото
    Бильдт — премьер-министр Украины. Шансы политика
    14:41 27.01.2016
    14347Перезагрузка правительства по-украински
    Несмотря на то, что экс-премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт опроверг заявления, что его кандидатура рассматривается на пост главы правительства Украины, интрига вокруг руководителя Кабмина сохраняется.
    Карл Бильдт
    Бильдт прокомментировал слухи о своем назначении на пост премьера Украины
    23:49 26.01.2016
    387
    Комментируя информацию, появившуюся в украинских СМИ, шведский политик заявил, что в Украине уже есть "хороший премьер", для замен которого нет причин.
    Карл Бильдт. Архивное фото
    Экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт может возглавить Кабмин Украины - СМИ
    23:20 25.01.2016
    473
    Источники в Администрации президента заявляют о том, что Банковая всерьез рассматривает кандидатуру Бильдта, "который плотно занимался украинской тематикой, но сейчас сидит без работы".
    Карл Бильдт
    Бильдт: операция ООН в Донбассе поможет преодолеть российско-украинский кризис
    08:47 05.12.2015
    3090Донбасс - Минск: отвод вооружений
    По его словам, миротворческая миссия в Восточной Славонии себя оправдала. В результате ее проведения, оккупированная Сербией территория была успешно возвращена Хорватии.
    Украинские переселенцы. Архивное фото
    Число беженцев в Украине больше, чем во время войны в Боснии – МИД Швеции
    15:45 06.09.2015
    507Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщил глава МИД Швеции Карл Бильдт в своем Twitter со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, убито 2,5 тысяч мирных граждан, ранены 17,064 тысяч.
    Флаги России и ЕС
    Некоторые политики ЕС обрадовались попаданию в "черный список" РФ
    04:50 31.05.2015
    1894
    В представительстве ЕС в Москве уже подтвердили получение от МИД РФ список граждан европейских стран, которым запретили въезд в Россию. В т.н. "черный список" вошли 89 европейцев.
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и глава Минфина Наталья Яресько
    Яресько и Гонтарева выступят на Украинском завтраке в Давосе
    16:09 20.01.2015
    337
    Фонд Виктора Пинчука анонсировал проведение традиционного Украинского завтрака в Давосе на международном экономическом форуме. В этом году спикерами от Украины станут два министра и глава НБУ.
    Флаг Польши
    Евроскандал. Путин в 2008 году предлагал Туску поделить Украину - Сикорский
    13:00 03.11.2014
    1920
    Президент России Владимир Путин еще в 2008 году предлагал польскому премьеру Туску "поделить" Украину, пишут польские СМИ, но скандал возник только сейчас.
    Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт
    Бильдт: ситуация на востоке Украины значительно не повлияет на выборы
    17:28 16.05.2014
    9Предвыборная гонка в Украине
    Ситуация на востоке Украины не окажет значительного влияния на проведение внеочередных выборов президента страны, на подавляющей территории население сможет проголосовать честно, считает министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.
    Карл Бильдт
    Европа придает большое значение проведению выборов в Украине - Бильдт
    17:13 16.05.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил, что попытки России назвать внеочередные президентские выборы в Украине нелегитимными, будут рассматриваться, как попытка их сорвать.
    Карл Бильдт
    Глава МИД Швеции против участия в "круглом столе единства" ополченцев
    17:03 16.05.2014
    6Спецоперация на востоке Украины
    Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что к общенациональному диалогу об урегулировании ситуации на востоке нужно привлекать законных представителей Луганской и Донецкой областей, а не ополченцев.
    Карл Бильдт
    Бильдт: встреча министров ЕС по санкциям зависит от событий в Украине
    19:55 12.05.2014
    21Санкции в отношении России_2014
    Следующая встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, где могут быть рассмотрены санкции против РФ, зависит от развития событий в Украине, сказал глава МИД Швеции Карл Бильдт.
    Встреча Юлии Тимошенко с Карлом Бильдтом
    Встреча Юлии Тимошенко с Карлом Бильдтом 
    13:15 11.04.2014
    86
    В пятницу, 11 апреля, в рамках 7-го Киевского форума безопасности Юлия Тимошенко провела встречу с министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом.
    Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Архивное фото
    Бильдт: ЕС вновь пригрозит Украине санкциями в случае применения силы
    13:36 10.02.2014
    133Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Швеция рассчитывает, что Евросоюз вновь пригрозит Украине санкциями в случае продолжения серьезных репрессий в стране, заявил глава МИД Швеции Карл Бильдт.
    Флаг Евросоюза
    МИД Швеции: ЕС пока не собирается вводить санкции против Украины
    17:18 20.01.2014
    13Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил, что речь пока не идет о введении санкции против Украины. Главы МИД стран ЕС посмотрят, как будет развиваться ситуация дальше.
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