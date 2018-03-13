Из-за позиции Запада. Порошенко пришлось отложить налог на выведенный капитал

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в Верховную Раду из-за позиции международных партнеров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

"К сожалению, из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов именно для них", — написал он.

Дмитрий Шимкив, facebook Пост Дмитрия Шимкива

Ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.

Однако во время встречи с представителями бизнеса в понедельник президент заявил, что внедрять НВК еще рано.

"Я не буду его сейчас подписывать, вносить в парламент. Я считаю, что по этому поводу необходима честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и с ассоциациями бизнеса", — цитировала "Украинская правда" Порошенко.

Напомним, Кабинет министров одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие компании. Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксирована — 15%, в то время как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%. Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.

Ранее сообщалось, что почти 70% предпринимателей начисляют зарплату своим работникам с нарушениями. Так, например, при проверке Государственная фискальная служба выявила 130 нанятых сотрудников, которые работали без оформления. При этом существует разрешение Кабмина инспекторам труда без предупреждения проходить в любые помещения предприятия по жалобе работников.