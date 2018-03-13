наверх
13.03.201813:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Политика

    Из-за позиции Запада. Порошенко пришлось отложить налог на выведенный капитал

    (обновлено: )15801
    Как сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов именно для них.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в Верховную Раду из-за позиции международных партнеров.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

    "К сожалению, из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов именно для них", — написал он.

    Дмитрий Шимкив, facebook
    Пост Дмитрия Шимкива

    Ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.

    Однако во время встречи с представителями бизнеса в понедельник президент заявил, что внедрять НВК еще рано.

    "Я не буду его сейчас подписывать, вносить в парламент. Я считаю, что по этому поводу необходима честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и с ассоциациями бизнеса", — цитировала "Украинская правда" Порошенко.

    Напомним, Кабинет министров одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал.

    Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие компании. Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксирована — 15%, в то время как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%. Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.

    Ранее сообщалось, что почти 70% предпринимателей начисляют зарплату своим работникам с нарушениями. Так, например, при проверке Государственная фискальная служба выявила 130 нанятых сотрудников, которые работали без оформления. При этом существует разрешение Кабмина инспекторам труда без предупреждения проходить в любые помещения предприятия по жалобе работников.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ренат Кузьмин
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Евгений Бакулин
    Дело - труба! В Украине кризис с газом