Стало известно, кто и за сколько купил частоты мобильной связи 4G в Украине

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – "Киевстар", Vodafone и lifecell за 2,456 миллиарда гривен. Всего на продажу было выставлено семь лотов.

По результатам торгов "с голоса" оператор мобильной связи lifecell выиграл первый и второй лоты с ценой 601,6 миллиона гривен и 307,65 миллиона гривен при стартовых 572 миллионах гривен и 293 миллионах гривен соответственно.

Оператор мобильной связи "Киевстар" выиграл третий и четвертый лоты по стартовой цене – 293 миллиона гривен, а также пятый лот с ценой 303,3 миллиона гривенпри стартовой цене 286 миллионов гривен.

Оператор мобильной связи компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, выиграла шестой лот с ценой 345 миллионов гривен при начальной стоимости 286 миллионов гривен, также компания выиграла седьмой лот по стартовой цене 286 миллионов гривен. Таким образом в бюджет от операторов должны быть перечислены 2,456 млрд грн за лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.

Ранее первый вице-министр Украины – глава Минэкономразвития Степан Кубив на встрече с послом Южной Кореи Ли Янг Гу и представителями южнокорейского бизнеса призвал инвестировать в создание в Украине инфраструктуры сети мобильной связи 4G и 5G.