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    Интервью

    Приход 4G в Украину: изменится ли качество услуг?

    (обновлено: )72
    Президент компании "Интернет ИнвестГруп" Александр Ольшанский считает, что инфраструктура связи в Украине находится в перманентном кризисе с 2008 года.
    Александр Ольшанский
    Фото из открытых источников

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Накануне три крупнейших мобильных оператора "Киевстар", "Vodafone-Украина" и Lifecell выиграли аукцион лицензий на 4G-связь в диапазоне 1 800 мегагерц. До этого они же получили лицензии на 4G-связь в диапазоне 2 600 мегагерц. Всего за лицензии 4G операторы заплатили почти 8 миллиардов гривен – эти деньги направят в бюджет.

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    На обоих аукционах на лицензии на 4G-связь больше всего купил "Киевстар", на втором месте "Водафон", после него "Лайфселл". 

    Мобильные операторы обещают, что уже летом в Киеве заработает новая связь 4G, а по всей Украине она будет доступна во второй половине года. 

    Подробнее о внедрении 4G в Украине, вероятности повышения тарифов и состоянии инфраструктуры связи в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава комитета по электронной коммерции интернет-ассоциации Украины, президент компании "Интернет ИнвестГруп" Александр Ольшанский.

    С внедрением связи 4G улучшится ли качество само этой связи?

    — Смотрите. То, что Вы называете качеством, назовем это стабильностью, доступностью связи — определяется не поколением. Она определяется, скорее, экономическими факторами, нежели техническими, потому что технически страна была покрыта связью второго поколения еще в конце 1990-х и, в принципе, связь на трассах, на дорогах, в городе в конце 1990-х – в начале 2000х была более стабильная и более доступная, чем сейчас. Мне кажется, что операторы в значительной степени переоптимизировали структуру своих вышек, и в связи с этим стабильность и доступность связи ухудшилась. Я думаю, что причина экономическая. Причина в том, что платежеспособность, спрос упал.

    Интернет
    Из открытых источников
    Как 4G изменит Украину?

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    Операторы говорят, что у них практически вся инфраструктура готова. В то же время замглавы АПУ Дмитрий Шимкив говорит, что для внедрения 4G-cвязи операторам придется вложить в cвою инфраструктуру 20 млрд гривен. А Вы что скажете?

    — Опять же, смотрите, все зависит от плотности покрытия, то есть, пока телефонов с 3G-связью было мало, можно было довольствоваться маленькой плотностью. Постепенно количество базовых станций приходилось увеличивать и, соответственно, нести по этому поводу затраты. Нужно понимать, что операторы не вкладывают чужие деньги в связь в Украине. Они не заплатили государству чужие деньги. В конечном счете — это деньги абонентов. 

    Ожидается ли повышение тарифов в связи с внедрением 4G? В "Киевстаре" говорят ориентировочно на 10-20 гривен, а в Lifecell — что не ожидается повышение из-за 4G. Ваше мнение? 

    — Мое мнение такое, что тарифы на все телекоммуникационные услуги в Украине будут повышаться. Я не могу сказать, что это будет какая-то колоссальная величина, но для бизнеса 10-20 гривен, то есть, это порядка 30% — огромная величина, гигантская. Она позволит опять начать инвестировать в какую-то инфраструктуру. Ведь, начиная с кризиса 2008 года, фактически инфраструктура связи в Украине находится в таком перманентном кризисе, и очень хороший задел, сделанный в 2000-х, на сегодняшний день уже иссякает. Компании, которые занимаются телекоммуникациями, вынуждены будут повышать тарифы, потому что нужно инвестировать в инфраструктуру.

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    Есть ли какие-то расчеты, что если 3G вводится, ВВП повышается, 4G ввести, еще что-то вырастет. Есть ли у вас такая информация? 

    — 4G дает более скоростной доступ к конечному абоненту. То есть, значительно выше информационная емкость сети. Это основное преимущество. Насколько оно сейчас в Украине востребовано, я сказать не могу. Нужны какие-то исследования по этому поводу. Но в любом случае сейчас вы можете без какого-либо исследования обратится к опросу своих знакомых. Для людей гораздо более важна проблема того, что связь стала нестабильной, недоступной во многих местах. На дорогах нет не то, что интернета, а даже голосовая связь плохо работает. 

    К слову, главный редактор сайта Gagadget.com Сергей Митяев считает, что с внедрением 4G Украина ликвидирует цифровое отставание от всего мира.

    Ранее журналист Антон Кобылянский сообщал, что, согласно обещаниям руководителей мобильных операторов, запуск 4G незначительно отразится на тарифах.

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