"Киевстар" оштрафовали на сотни тысяч долларов

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал мобильного оператора "Киевстар" на 21,3 миллиона гривен ($777 тыс) за недобросовестную конкуренцию, сообщает в пятницу глава АМКУ Юрий Терентьев.

Как пояснил глава АМКУ, речь идет о распространении информации об условиях тарификации, которая "вводит в заблуждение" (нарушение статьи 15-1 Закона "О защите от недобросовестной конкуренции").

"Оператор в своей коммуникации об условиях тарификации использовал три типа утверждений, в двух из которых отмечалось, что тарификация "посекундная". По факту это утверждение ложное — стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора. Наложен штраф в размере 21,3 миллиона гривен", — написал Тереньев на своей странице в Facebook.

Напомним, в прошлом году уголовное дело завели на одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи, компанию "Киевстар" за уклонение от уплаты налогов.