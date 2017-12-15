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    "Киевстар" оштрафовали на сотни тысяч долларов

    (обновлено: )21021
    Оператор оштрафован за недобросовестную конкуренцию. Как пояснил глава АМКУ, речь идет о распространении информации об условиях тарификации, которая "вводит в заблуждение".
    Доллар США
    REUTERS Gary Cameron

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. 

    Киевстар
    facebook.com/peter.chernyshov
    И вы болтаете? Соцсети возмущены "Киевстаром" и "прослушкой" ГПУ
    Антимонопольный комитет Украины оштрафовал мобильного оператора "Киевстар" на 21,3 миллиона гривен ($777 тыс) за недобросовестную конкуренцию, сообщает в пятницу глава АМКУ Юрий Терентьев.

    Как пояснил глава АМКУ, речь идет о распространении информации об условиях тарификации, которая "вводит в заблуждение" (нарушение статьи 15-1 Закона "О защите от недобросовестной конкуренции").

    "Оператор в своей коммуникации об условиях тарификации использовал три типа утверждений, в двух из которых отмечалось, что тарификация "посекундная". По факту это утверждение ложное — стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора. Наложен штраф в размере 21,3 миллиона гривен", — написал Тереньев на своей странице в Facebook.

    Напомним, в прошлом году уголовное дело завели на одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи, компанию "Киевстар" за уклонение от уплаты налогов.

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