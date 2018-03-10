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    lifecell

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Социальные сети запрещенные в Украине
    "Укртелеком", "Триолан" и lifecell закрыли доступ к запрещенным сайтам РФ
    12:28 19.05.2017
    1641Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В службах поддержки абонентов телекоммуникационных провайдеров "Триолан", "Укртелеком" и мобильного оператора lifecell сообщили о блокировании ресурсов, попавших под санкции Киева.
    Мобильный телефон
    Абонент вне зоны. Украинская мобильная связь в ДНР – есть проблемы
    09:22 15.07.2016
    6667
    На территории самопровозглашённой ДНР действует только один местный оператор "Феникс" (действует на базе ушедшего с ДНР оператора "Киевстар"), однако с его карт нельзя звонить на номера украинских мобильных операторов и стационарные телефоны.
    Мобильный оператор Астелит, работающий в Украине под брендом life:), проведет ребрендинг, в рамках которого сменит название на lifecell
    Мобильный оператор life:) меняет название и логотип
    13:13 15.01.2016
    1410
    Под брендом life:) компания проработала на рынке более десяти лет, и после того,как Turkcell стал 100% владельцем мобильного оператора, было решено сменить название на lifecell.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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