На территории самопровозглашённой ДНР действует только один местный оператор "Феникс" (действует на базе ушедшего с ДНР оператора "Киевстар"), однако с его карт нельзя звонить на номера украинских мобильных операторов и стационарные телефоны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.