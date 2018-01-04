В главный офис "Киевстара" пришли с обыском

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В главный офис телекоммуникационного оператора "Киевстар" пришли с обыском.

Об этом сообщил генеральный директор компании Петр Чернышов на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам Постанову Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. В их составе пришли сразу четыре налоговых майора", — написал Чернышов.

По его словам, "Киевстар" в течение двух лет судится с Государственной фискальной службой, "которая считает, что Киевстар недоплатил рекордную сумму — почти полтора миллиарда гривен! — в бюджет Украины".

Петр Чернышов, facebook Пост Петра Чернышова

Петр Чернышов, facebook Пост Петра Чернышова

Ранее сообщалось, что работники Службы безопасности Украины и прокуратуры провели обыски в мэрии Запорожья, а также дома у высокопоставленных чиновников.