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    Общество

    В главный офис "Киевстара" пришли с обыском

    (обновлено: )17810
    Как сообщил генеральный директор компании "Киевстар" Петр Чернышов, в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских.
    Киевстар
    apostrophe.ua

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В главный офис телекоммуникационного оператора "Киевстар" пришли с обыском.

    НАБУ опубликовало видеоматериалы обыска, который провели в Минюсте.
    Видеоканал NABU на Youtube
    НАБУ и обыск в Минюсте: появилось видео

    Об этом сообщил генеральный директор компании Петр Чернышов на своей странице в Facebook

    "Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам Постанову Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. В их составе пришли сразу четыре налоговых майора", — написал Чернышов. 

    По его словам, "Киевстар" в течение двух лет судится с Государственной фискальной службой, "которая считает, что Киевстар недоплатил рекордную сумму — почти полтора миллиарда гривен! — в бюджет Украины". 

    Петр Чернышов, facebook
    Пост Петра Чернышова
    Петр Чернышов, facebook
    Пост Петра Чернышова

    Ранее сообщалось, что работники Службы безопасности Украины и прокуратуры провели обыски в мэрии Запорожья, а также дома у высокопоставленных чиновников.

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