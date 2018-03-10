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    ЛУКОЙЛ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 45
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    Президент РФ Владимир Путин
    Путин обсудил с бизнесменами санкции против банков РФ в Украине
    17:04 16.03.2017
    1487Уход российских банков из Украины
    Глава "Лукойла" Вагит Алекперов, комментируя встречу с президентом Владимиром Путиным, сообщил, что речи о прекращении работы в Украине не велось.
    На АЗС компании Лукойл
    "Лукойл" закрыл сделку по продаже последнего актива в Украине
    06:00 22.02.2017
    762
    Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в июне говорил, что "Лукойл" хотел бы продать "Карпатнефтехим", и оценивает его диапазоне 100-350 миллионов долларов.
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    Последний завод "Лукойла" в Украине возобновляет работу - Насалик
    17:24 22.12.2016
    3204
    Нефтехимический завод "Карпатнефтехим" в Ивано-Франковской области, который является единственным активом компании "Лукойл" в Украине, возобновляет работу, сообщил глава Минэнерго.
    Лукойл - пункт подготовки нефти
    Цена на нефть на соглашении ОПЕК не сможет вырасти выше $50 - "Лукойл"
    08:55 30.09.2016
    106
    Президент "Лукойла" Вагит Алекперов прокомментировал решение ОПЕК, страны которой согласовали ограничение уровня добычи нефти в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки.
    Лукойл - пункт подготовки нефти
    "Лукойл" начал поставки дизтоплива в Украину
    10:17 16.06.2016
    378Дело - труба! В Украине кризис с газом
    При этом глава компании Вагит Алекперов затруднился ответить на вопрос относительно возможного уровня наращивания объема поставок. В настоящее время поставки идут в небольших объемах.
    Сын вице-президента Лукойла Руслан Шамсуаров
    Сын вице-президента "Лукойла" проведёт 15 суток ареста в изоляторе
    20:47 28.05.2016
    285
    Как сообщили в суде, сын вице-президента компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров признан виновным в неповиновении законному требованию полицейского.
    На АЗС компании Лукойл
    Forbes: сын главы "Лукойла" возглавил список богатейших наследников в РФ
    05:09 20.05.2016
    264
    В первую десятку списка также попали: сын и дочь владельца "Новатэка" и "Сибура" Леонида Михельсона, сын совладельца "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева, дочь владельца сети "Магнит" Сергея Галицкого.
    Лукойл - пункт подготовки нефти. Архивное фото
    Австрийская компания AMIC передала АМКУ данные по сделке с ЛУКОЙЛом
    04:57 03.04.2016
    544Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По словам управляющего директора AMIC Energy Гюнтера Майера, хотя закрытие сделок по приобретению бизнеса ожидается во втором квартале, точное время прогнозировать сложно.
    На АЗС компании Лукойл
    Киевский суд подтвердил решение АМКУ о наложении штрафа на "дочку" ЛУКОЙЛа
    15:10 24.02.2016
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    Антимонопольный комитет Украины в сентябре минувшего года оштрафовал "ЛУКОЙЛ Авиэйшн Украина" на 18,718 миллионов гривен (около 687 тысяч долларов по текущему курсу НБУ) из-за выявленных фактов завышения цен на авиатопливо.
    На АЗС компании Лукойл
    АМКУ оштрафовал "дочку" ЛУКОЙЛа почти на 19 млн грн
    15:53 22.09.2015
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    Антимонопольный комитет Украины оштрафовал дочернее предприятие компании ЛУКОЙЛ - "ЛУКОЙЛ Авиэйшн Украина" по фактам завышения цены авиатоплива в аэропортах "Харьков" и "Одесса". Детали в АМКУ уточнят позднее.
    Флаг Румынии
    В Румынии обвинили "дочку" ЛУКОЙЛа в нарушении санкционного режима
    01:45 05.08.2015
    66
    Прокуратура страны ссылается на финансовые документы завода за 2003-2014 годы. Одна из компаний, с которой "дочка" ЛУКОЙЛа проводила "подозрительные сделки", зарегистрирована в Великобритании.
    Флаг Румынии
    В Румынии наложили арест на $2,2 млрд активов "дочки" ЛУКОЙЛа
    00:59 09.07.2015
    225
    В октябре прошлого года прокуроры, полиция и таможенные инспекторы Румынии провели ряд рейдов в офисах компании в рамках расследования по обвинению руководства и сотрудников компании в отмывании денег и неуплате налогов.
    На АЗС компании Лукойл
    Утечка бензина произошла в Болгарии из-за разрыва трубопровода ЛУКОЙЛа
    22:34 17.06.2015
    115
    Сообщается, что "пострадали река Чакарлийска и озеро Вая, часть которого является охраняемой территорией", "есть опасность для жизни в озере".
    Лукойл - пункт подготовки нефти
    ЛУКОЙЛ закрыл сделку по продаже АЗС в Украине компании AMIC
    20:34 29.04.2015
    544
    Завершение сделки стало возможным после разрешения Антимонопольного комитета Украины. Согласно информации, "ЛУКОЙЛ-Украина" будет переименован в "AMIC-Украина".
    Служба Безопасности Украины
    СБУ завела уголовное дело по факту отчуждения "Лукойлом" ОАО "Ориана"
    18:40 17.02.2015
    364
    В сообщении СБУ идет речь о том, что "российская компания заплатила за участие в бизнесе 100 миллионов долларов собственными ценными бумагами. Установлено, что реальная стоимость ценных бумаг российской компании составляла всего 27 миллионов долларов".
    На АЗС компании Лукойл
    ЛУКОЙЛ направил письмо в СБУ по делу вокруг "дочек" в Украине
    16:21 27.01.2015
    189
    Службы безопасности ранее заявила о начале уголовного производства по факту финансирования терроризма структурами, входящими в в ЛУКОЙЛ и ВЕТЭК.
    На АЗС компании Лукойл
    Антимонопольный комитет Украины блокирует продажу АЗС ЛУКОЙЛа - Алекперов
    02:39 24.01.2015
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    В настоящее время украинская розничная сеть ЛУКОЙЛа уже фактически перешла под управление покупателя, сообщил Алекперов.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Как ни крути, газ у РФ самый выгодный для Украины – эксперт
    08:28 22.01.2015
    1082Переговоры по газу: Украина - РФ
    Украина рассчитывает на новые переговоры с Россией об условиях поставок газа после завершения действия "зимнего пакета". При этом Украина уже сократила долю импорта российского газа до 33% с 95%.
    Лукойл - пункт подготовки нефти
    ЛУКОЙЛ отвергает обвинения СБУ в причастности к финансированию терроризма
    16:19 16.01.2015
    131Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В пресс-службе ЛУКОЙЛА подчеркнули, что отвергают обвинения Службы безопасности Украины, а компания работает в строгом соответствии с законодательством, в том числе в Украине.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ заподозрила ЛУКОЙЛ и ВЕТЭК в финансировании терроризма
    11:09 16.01.2015
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    СБУ начала уголовного производство по факту "финансирования террористических и незаконно созданных так называемых "ДНР" и "ЛНР" субъектами хозяйствования, которые входят в группы компаний ЛУКОЙЛ и ВЕТЭК, сообщил Лубкивский.
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