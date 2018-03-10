Антимонопольный комитет Украины в сентябре минувшего года оштрафовал "ЛУКОЙЛ Авиэйшн Украина" на 18,718 миллионов гривен (около 687 тысяч долларов по текущему курсу НБУ) из-за выявленных фактов завышения цен на авиатопливо.
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал дочернее предприятие компании ЛУКОЙЛ - "ЛУКОЙЛ Авиэйшн Украина" по фактам завышения цены авиатоплива в аэропортах "Харьков" и "Одесса". Детали в АМКУ уточнят позднее.
В октябре прошлого года прокуроры, полиция и таможенные инспекторы Румынии провели ряд рейдов в офисах компании в рамках расследования по обвинению руководства и сотрудников компании в отмывании денег и неуплате налогов.
В сообщении СБУ идет речь о том, что "российская компания заплатила за участие в бизнесе 100 миллионов долларов собственными ценными бумагами. Установлено, что реальная стоимость ценных бумаг российской компании составляла всего 27 миллионов долларов".
СБУ начала уголовного производство по факту "финансирования террористических и незаконно созданных так называемых "ДНР" и "ЛНР" субъектами хозяйствования, которые входят в группы компаний ЛУКОЙЛ и ВЕТЭК, сообщил Лубкивский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".