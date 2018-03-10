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    Киевоблэнерго

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Глава Киевоблэнерго Иван Полывяный. Архивное фото
    Кто это прекратит? Соцсети о жестоком убийстве главы "Киевоблэнерго"
    18:40 25.09.2017
    4668Днепр, Львов: взрывные события
    Под Киевом произошло очередное резонансное убийство: неизвестные вечером в воскресенье напали на дом главы правления "Киевоблэнерго". Злоумышленники до смерти избили хозяина и побили его супругу... Как отреагировали на это простые украинцы в соцсетях?
    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Прошел пытки. Убийство главы правления "Киевоблэнерго"
    18:10 25.09.2017
    4195Днепр, Львов: взрывные события
    Грабители перестарались и запытали до смерти председателя правления ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, но ушли без драгоценностей и больших денег.
    Андрей Герус
    Приватизация облэнерго дала государству ноль без палочки - эксперт
    10:25 05.09.2017
    263Украина в тисках энергозависимости
    Подготовка к приватизации энергокомпаний была проведена формально, поэтому во многих случаях акции продавались по слишком низким ценам, заявил эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    До конца года тариф на тепло вырастет в два раза - эксперт
    07:45 08.02.2016
    1774Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Стоимость отопления и горячей воды возрастет в два раза уже в следующем отопительном сезоне, заявил эксперт Тарас Галайда. По его словам, на этом фоне повышение тарифов для Киева на 13%, анонсированное в "Киевэнерго", не является существенным.
    Лампы
    График веерных отключений по стране и ненужный уголь Казахстана
    15:01 23.12.2014
    6703Веерные отключения электричества в Украине.
    На Украину надвигается тьма. Попытки правительства обеспечить теплоэлектростанции энергетическим углем терпят фиаско, а обещание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продать Украине уголь вызывает скепсис у экспертов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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