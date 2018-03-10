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Стоимость отопления и горячей воды возрастет в два раза уже в следующем отопительном сезоне, заявил эксперт Тарас Галайда. По его словам, на этом фоне повышение тарифов для Киева на 13%, анонсированное в "Киевэнерго", не является существенным.