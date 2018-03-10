Под Киевом произошло очередное резонансное убийство: неизвестные вечером в воскресенье напали на дом главы правления "Киевоблэнерго". Злоумышленники до смерти избили хозяина и побили его супругу... Как отреагировали на это простые украинцы в соцсетях?
Стоимость отопления и горячей воды возрастет в два раза уже в следующем отопительном сезоне, заявил эксперт Тарас Галайда. По его словам, на этом фоне повышение тарифов для Киева на 13%, анонсированное в "Киевэнерго", не является существенным.
На Украину надвигается тьма. Попытки правительства обеспечить теплоэлектростанции энергетическим углем терпят фиаско, а обещание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продать Украине уголь вызывает скепсис у экспертов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".