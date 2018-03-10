По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
Мировые СМИ анализируют заявления, что ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в разных странах, пишут о "разрушительном" землетрясении в Великобритании и удивляются найденной картине под одной из главных работ Пабло Пикассо.
Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
По информации СМИ, автомобиль BMW выехал со двора на улице Княжий Затон, неизвестному мужчине не понравилось как автомобиль выехал и он ударил ногой по машине. Последовала словесная перепалка, потом драка, а через секунд 20-30 прозвучали звуки выстрелов.
Ведущие мировые издания в пятницу пишут о новом повороте в расследовании загадочной гибели голливудской звезды, стрельбе в одной из американских школ, расходах России на содержание Крыма и спорных вопросах во внутренней политике Украины.
Редко какие выходные в Украине проходят спокойно, не превращаясь в сводку резонансных ЧП. Не стали исключением и эти. Во Львове акция за цирк без животных переросла в столкновения с полицией, под Сумами на охоте застрелили чиновника РГА, а в Харькове прогремел взрыв.
Конфликт из словесного быстро перерос в физическое столкновение, в ходе которого один из участников драки достал пистолет и выстрели в потолок. Этого оказалось достаточно, чтобы драка прекратилась, и обе компании ретировались.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Мировые СМИ анализируют заявления, что ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в разных странах, пишут о "разрушительном" землетрясении в Великобритании и удивляются найденной картине под одной из главных работ Пабло Пикассо.
Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Столичная полиция опровергает информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, заявил ранее губернатор штата Грег Эббот. 23 человека погибли в церкви, 2 — снаружи ее, еще 1 скончался в больнице. Около 20 человек были госпитализированы.
В центре Ивано-Франковска около часа дня гремела стрельба. В результате местный бизнесмен с огнестрельными ранениями доставлен в больницу. Патрульные уже установили личность стрелка и нашли его автомобиль.
Украинец Сергей Кулиш принес первую медаль в копилку сборной Украины на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Украинский спортсмен завоевал "серебро" Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.
Открывший стрельбу в торговом центре Мюнхена, вероятно, находится в здании или возле него, сообщили правоохранители. Полиция Мюнхена сообщила, что проводит крупную операцию около торгового центра и попросила жителей избегать этого района.
Подозреваемого в убийстве Олеся Бузины Дениса Полищука суд в четверг арестовал на два месяца. Также суд определил альтернативную меру пресечения в виде залога 5 миллионов гривен (около 238 тысяч долларов).
Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Столичная полиция опровергает информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
В субботу, 21 октября, в Киеве возле станции метро "Академгородок" командир батальона ОУН Николай Коханивский устроил стрельбу и был задержан полицией. Его жена и нардеп-радикал Игорь Мосийчук обвинили в конфликте отставного бойца АТО Руслана Качмалу.
В Facebook появилось видео задержания командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского, который устроил стрельбу в Киеве. Видеоматериал разместил на своей странице в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков ("Позывной Маршал").
В интернете появилось видео стрельбы в Лас-Вегасе. Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.
Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.
В сети активно обсуждается неудачное ограбление 31 мая вооруженным преступником аптеки в Бразилии. Преступник в мотоциклетном шлеме с пистолетом в руке столкнулся с неожиданным отпором со стороны нескольких покупателей.
Политический эксперт, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на пресс-конференции в РИА Новости Украина прокомментировал ситуацию с расследованием убийства сотрудников полиции в Княжичах.
В столице в Шевченковском районе на проспекте Победы, 1, произошла стрельба. По предварительной информации, в кафе "Желтое такси" между посетителями заведения произошла стычка, в результате которой один из участников сделал выстрел.
По информации СМИ, во вторник в Одессе около десяти часов вечера в гостиницу Villa le Premier в районе 9-й станции Большого Фонтана ворвалась группа неизвестных. Нападавшие забаррикадировались внутри здания и удерживали заложников.
В интернете опубликованы новые кадры нападения неизвестных на два оружейных магазина и воинскую часть в казахстанском Актобе. Погибли трое гражданских лиц и трое военнослужащих, ранения получили десять человек.
Полицейские машины дежурили возле концертного зала в Нью-Йорке, где неизвестный открыл стрельбу по людям перед выступлением американского рэпера. Смотрите видео, снятое очевидцем возле здания Irving Plaza.
Перестрелка произошла в четверг на улице Павловской в Шевченковском районе Киева: выстрелы прозвучали рядом с редакцией издания "Деловая столица". Стрелявшие задержаны, их подозревают в похищении человека.
Сотрудники уголовного розыска Печерского райотдела полиции во вторник с помощью спецподразделения задержали группу похитителей вещей из автомобилей на улице Саксаганского в Киеве, сообщил представитель МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook.
Участник блокады Крыма в Херсонской области в результате конфликта с женщиной и полицией на контрольно-пропускном пункте "Каланчак" получил огнестрельное ранение, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции в Херсонской области.
В интернете появился радиоперехват погони патрульной полиции Киева за автомобилем BMW в ночь с 6-го на 7-е февраля. Преследование происходило от бульвара Шевченко, далее по проспекту Победы и Кольцевой дороге.
На столичной Оболони произошла стрельба, в результате которой ранен мужчина, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве. По данным Александра Терещука, стреляли в директора Киевского НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов Х округа Парижа, а также в театре "Батаклан" в ХI округе, где проходил концерт калифорнийской рок-группы.
Полиция опубликовала новые видеоматериалы перестрелки между враждующими бандами байкеров в городе Уэйко, штат Техас. 17 мая этого года в результате столкновения байкерских банд погибли 9 человек, полиция арестовала 177 байкеров.
Стрельба произошла возле станции метро "Житомирская" в Киеве, задержаны более 20 человек, которые занимались вымогательством денег у перевозчиков. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.