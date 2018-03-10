1490

По меньшей мере 40 человек погибли в результате нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов Х округа Парижа, а также в театре "Батаклан" в ХI округе, где проходил концерт калифорнийской рок-группы.