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    стрельба

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 459
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    Ситуация в Донецке
    Бойцы ВСУ открыли огонь друг по другу в Славянске
    19:31 08.03.2018
    3834Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
    Белый дом
    Возле Белого дома произошла стрельба
    20:03 03.03.2018
    192
    По информации Секретной службы США, врачи оказывают помощь мужчине, который выстрелил в себя. Движение пешеходов и автомобилей у Белого дома из-за происшествия ограничено.
    Машины Скорой помощи в Дагестане. Архивное фото
    ИГ взяло ответственность за расстрел женщин у церкви в Дагестане
    23:19 18.02.2018
    362
    По данным СМИ, террористическая группировка "Исламское государство" не предоставило доказательств причастности к убийству прихожан храма в дагестанском Кизляре.
    Эмблема ЦРУ США
    Главное в мире: ЦРУ вмешивалось в выборы, находка под картиной Пикассо
    12:48 18.02.2018
    559
    Мировые СМИ анализируют заявления, что ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в разных странах, пишут о "разрушительном" землетрясении в Великобритании и удивляются найденной картине под одной из главных работ Пабло Пикассо.
    Сотни американцев вышли на протесты с призывом усилить контроль за оружием. Видео
    В США требуют усилить контроль за оружием 
    05:47 18.02.2018
    89Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
    Компьютерный вирус
    ТОП тем в мире: эхо вируса NotPetya, "Северный поток-2" и Украина
    16:17 16.02.2018
    237
    Мировые СМИ в пятницу продолжают следить за ситуацией после трагедии во Флориде, а также обсуждают обвинения США в распространении Россией вируса NotPetya.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Бойня под Широкино: линия фронта посреди казармы
    15:33 16.02.2018
    1707Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде. Видео
    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде 
    09:11 15.02.2018
    1030Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
    Ночное патрулирование Киева
    В Киеве драка на дороге переросла в перестрелку
    01:56 05.02.2018
    850Криминальные войны в Украине
    По информации СМИ, автомобиль BMW выехал со двора на улице Княжий Затон, неизвестному мужчине не понравилось как автомобиль выехал и он ударил ногой по машине. Последовала словесная перепалка, потом драка, а через секунд 20-30 прозвучали звуки выстрелов.
    Стрельба в школе Лос-Анджелеса
    Мировые тренды: 12-летний стрелок в США, дерусификация Украины
    14:34 02.02.2018
    376
    Ведущие мировые издания в пятницу пишут о новом повороте в расследовании загадочной гибели голливудской звезды, стрельбе в одной из американских школ, расходах России на содержание Крыма и спорных вопросах во внутренней политике Украины.
    Женщина плачет возле школы, где произошла стрельба
    В Лос-Анджелесе в одной из школ ученица открыла огонь по одноклассникам
    21:50 01.02.2018
    416
    По информации СМИ, раненный в голову 15-летний подросток находится в критическом состоянии, его сверстница получила ранение в руку. Стрелявшую школьницу задержали.
    В Одессе у детской площадки полиция со стрельбой задержала автоворов
    Полиция открыла стрельбу по угонщикам в Одессе (18+)
    16:21 01.02.2018
    618Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, стрельба произошла во время оперативных действий по задержанию автоворов. Также правоохранители подтвердили, что один из подозреваемых травмирован.
    Митинг и столкновения возле львовского цирка
    Хорошо отдохнули. ЧП выходных: столкновения во Львове, смерть под Сумами
    15:50 29.01.2018
    540Криминальные войны в Украине
    Редко какие выходные в Украине проходят спокойно, не превращаясь в сводку резонансных ЧП. Не стали исключением и эти. Во Львове акция за цирк без животных переросла в столкновения с полицией, под Сумами на охоте застрелили чиновника РГА, а в Харькове прогремел взрыв.
    Неизвестный открыл огонь на мойке автомобилей в США
    В США на автомойке расстреляли пять человек 
    23:09 28.01.2018
    211
    Пять человек погибли в воскресенье в результате стрельбы на автомобильной мойке в американском штате Пенсильвания, сообщили СМИ со ссылкой на местную полицию.
    В Киеве посетители стрип-клуба устроили стрельбу
    В Киеве, как на Диком Западе. Посетители стрип-клуба постреляли друг в друга
    11:02 24.01.2018
    529Криминальные войны в Украине
    Как выяснили прибывшие на место происшествия полицейские, стрельба началась после ссоры нескольких посетителей стрип-клуба. В результате пострадали трое мужчин.
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Полиция уточнила количество убитых и раненых в Одессе
    18:22 19.01.2018
    1288Криминальные войны в Украине
    По информации директора департамента коммуникации Национальной полиции Ярослава Тракало, по предварительной информации, в результате стрельбы в Одессе - "4 раненых, двое погибших".
    Стало известно, из какого оружия открыл огонь преступник в Одессе
    Полиция показала оружие, из которого стрелял убитый в Одессе
    18:09 19.01.2018
    756Криминальные войны в Украине
    По информации одесской полиции, в помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия.
    В Киеве во время сноса МАФов открыли огонь, есть раненый
    В Киеве во время сноса МАФов стреляли во владельца кафе
    18:11 17.01.2018
    365
    Правоохранители задержали 28-летнего мужчину. Полицейские изъяли у мужчины пистолет с магазином и 6 патронов к нему. Подозреваемый при себе имел разрешение на приобретение спецсредства.
    Стрельба в магазине в Сумах
    Конфликт в Сумах: пистолет, стул и двое раненых
    12:44 14.01.2018
    441Криминальные войны в Украине
    Согласно информации сумской полиции, в магазине между задержанным и компанией граждан возник конфликт, который закончился четырьмя выстрелами из пистолета.
    В Николаеве в баре открыли стрельбу, услышав слово сепар
    В Николаеве конфликт перерос в стрельбу после слова "сепар"
    22:58 03.01.2018
    1611Криминальные войны в Украине
    Конфликт из словесного быстро перерос в физическое столкновение, в ходе которого один из участников драки достал пистолет и выстрели в потолок. Этого оказалось достаточно, чтобы драка прекратилась, и обе компании ретировались.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Ситуация в Донецке
    Бойцы ВСУ открыли огонь друг по другу в Славянске
    19:31 08.03.2018
    3834
    По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Бойня под Широкино: линия фронта посреди казармы
    15:33 16.02.2018
    1707
    Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде. Видео
    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде 
    09:11 15.02.2018
    1030
    В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
    Эмблема ЦРУ США
    Главное в мире: ЦРУ вмешивалось в выборы, находка под картиной Пикассо
    12:48 18.02.2018
    559
    Мировые СМИ анализируют заявления, что ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в разных странах, пишут о "разрушительном" землетрясении в Великобритании и удивляются найденной картине под одной из главных работ Пабло Пикассо.
    Машины Скорой помощи в Дагестане. Архивное фото
    ИГ взяло ответственность за расстрел женщин у церкви в Дагестане
    23:19 18.02.2018
    362
    По данным СМИ, террористическая группировка "Исламское государство" не предоставило доказательств причастности к убийству прихожан храма в дагестанском Кизляре.
    Компьютерный вирус
    ТОП тем в мире: эхо вируса NotPetya, "Северный поток-2" и Украина
    16:17 16.02.2018
    237
    Мировые СМИ в пятницу продолжают следить за ситуацией после трагедии во Флориде, а также обсуждают обвинения США в распространении Россией вируса NotPetya.
    Белый дом
    Возле Белого дома произошла стрельба
    20:03 03.03.2018
    192
    По информации Секретной службы США, врачи оказывают помощь мужчине, который выстрелил в себя. Движение пешеходов и автомобилей у Белого дома из-за происшествия ограничено.
    Сотни американцев вышли на протесты с призывом усилить контроль за оружием. Видео
    В США требуют усилить контроль за оружием 
    05:47 18.02.2018
    89
    Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
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