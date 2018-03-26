Американские школьники учатся спасаться раньше, чем читать и писать

РИА Новости Украина

Американские дети, пережившие стрельбу в школе, и дети, лишившиеся в этой стрельбе своих близких, поделились эмоциями на митинге за ужесточение контроля над оборотом оружия в Вашингтоне.

Акция в американской столице началась с 6 минут и 20 секунд молчания — столько времени длилась февральская стрельба в школе в Паркленде (Флорида), жертвами которой стали 17 человек. Тишина началась после того, как Эмма Гонсалес — ученица школы, где произошла та стрельба — назвала имена всех 17 жертв, пишут РИА Новости.

"С момента, когда я вышла на эту сцену, прошло 6 минут и 20 секунд, стрелок прекратил огонь и скоро бросит оружие и смешается с толпой школьников, чтобы еще час ходить на свободе, прежде чем его арестуют", — сказала активистка, выступление которой опубликовал телеканал CBS.

Кристофер Андервуд (11 лет) лишился брата во время стрельбы в школе Сэнди-Хук, жертвами которой стали 28 человек.

"Мой брат прожил еще 14 дней после стрельбы и умер в своей 15-й день рождения, 10 июля 2012 года. Мне тогда было пять. Безрассудная стрельба лишила меня детства, и моя жизнь уже никогда не была прежней, потому что у меня больше не было лучшего друга", — поделился Кристофер.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Акция с требованием контроля за оборотом огнестрельного оружия в Вашингтоне

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"Я бы хотел не беспокоиться о том, не погибну ли я — чтобы я мог сосредоточиться на математике и естествознании и на баскетболе с друзьями. Разве я не заслуживаю того, чтобы вырасти?" — сказал он.

Брат Эдны Чавес из южного Лос-Анджелеса тоже погиб в стрельбе.

"Я научилась прятаться от пуль раньше, чем научилась читать", — говорит девочка.

Еще один из выживших при стрельбе в Паркленде — Алекс Уинд.

"После учителей они что, захотят вооружить священнослужителей? Парней, которые проверяют билеты в кино? Человека в костюме Микки-Мауса в Диснейленде?.. Нам не нужны будут металлодетекторы, чистые рюкзаки и не нужно будет больше оружия на улицах, если не будет оружия войны в руках гражданских!" — воскликнул он.

В субботу 24 марта аналогичные акции прошли в 800 американских городах, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Хьюстоне. Также активисты собрались на митинги рядом с посольствами США в Лондоне, Стокгольме и Копенгагене. В Вашингтоне, по оценке полиции, на марш вышли 800 тысяч. В Нью-Йорке, по словам мэра, 175 тысяч.