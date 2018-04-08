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    В мире

    В США темнокожий мужчина расстрелял трех человек в автобусе

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    Инцидент произошел в ночь на субботу. Отмечается, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили трех погибших с огнестрельными ранениями.
    Полиция. Архивное фото
    flickr.com/dcJohn

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Три человека погибли в результате стрельбы в частном автобусе в городе Рокфорде (штат Иллинойс), сообщила полиция города в Facebook.

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    Инцидент произошел в ночь на субботу. Отмечается, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили трех погибших с огнестрельными ранениями. По данным предварительного расследования, в автобусе находился еще один пассажир, он открыл огонь, а затем скрылся.

    Водитель автобуса, нанятого пассажирами накануне вечером, сообщил об инциденте в полицию. В настоящее время проводится расследование, выдан ордер на арест стрелявшего, чья личность установлена.

    Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в университете Османгази в Эскишехире на западе Турции погибли по меньшей мере четыре человека.

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