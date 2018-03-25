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    Десятки тысяч американцев протестовали против оружия во Флориде

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    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе (35)

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    20 тысяч человек собрались на акцию "Марш за наши жизни" (March for our lives) в городке Паркленд (штате Флорида), где в феврале жертвами стрельбы в школе стали 17 человек.
    Канал Ruptly на Youtube

    Население Паркленда — около 35 тысяч человек. Именно после стрельбы в Паркленде началась нынешняя волна протестов.

    В субботу аналогичные акции проходят в 800 американских городах, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Хьюстоне. Также активисты собрались на митинги рядом с посольствами США в Лондоне, Стокгольме и Копенгагене.

    Смотрите также: В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде

    Общее число участников митинга пока не известно. В Вашингтоне, по оценке полиции, на марш вышли сотни тысяч человек. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о 175 тысячах митингующих.

    Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что Круз признался в содеянном. На прошлой неделе суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.

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