Десятки тысяч американцев протестовали против оружия во Флориде

Население Паркленда — около 35 тысяч человек. Именно после стрельбы в Паркленде началась нынешняя волна протестов.

В субботу аналогичные акции проходят в 800 американских городах, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Хьюстоне. Также активисты собрались на митинги рядом с посольствами США в Лондоне, Стокгольме и Копенгагене.

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Общее число участников митинга пока не известно. В Вашингтоне, по оценке полиции, на марш вышли сотни тысяч человек. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о 175 тысячах митингующих.

Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что Круз признался в содеянном. На прошлой неделе суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.