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    Под Киевом нетрезвый заробитчанин устроил стрельбу в кафе

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    22 летний охранник отказался пропустить мужчину, так как 27-летний молодой человек еле держался на ногах. Это очень возмутило любителя выпить и он сперва выстрелил в воздух, а потом в подбородок охраннику.
    Пистолет. Архивное фото
    Новости-N

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В Броварах Киевской области нетрезвый заробитчанин из Черкасской области, которого не пускали в кафе, выстрелил в охранника, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

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    22 летний охранник отказался пропустить мужчину, так как 27-летний молодой человек еле держался на ногах. Это очень возмутило любителя выпить и он сперва выстрелил в воздух, а потом в подбородок охраннику.

    Прибивший на место наряд полиции установил и задержал пьяного хулигана. У него изъяли травматический пистолет. Эту ночь он уже провел в изоляторе временного содержания. Потерпевший охранник с проникающим ранением  отправлен в больницу.

    Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали вечером в понедельник одного из трех преступников, ограбивших водителя автомобиля KIА в Одессе, один правоохранитель ранен.

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