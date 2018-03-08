Бойцы ВСУ открыли огонь друг по другу в Славянске

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В четверг два бойца ВСУ устроили стрельбу в городе Славянск, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"В городе Славянск Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", — говорится в сообщении.

По информации военных, сейчас Нацполиция и военная служба правопорядка ВСУ проводят служебное расследование по данному факту.

"Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности", — добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что 36-летний Литвиненко и еще три морских пехотинца были убиты в Широкино (Донецкая область) в здании бывшего санатория. По данным Генеральной прокуратуры Украины, они были убиты двумя сослуживцами, которые пытались скрыть преступление: подожгли здание с погибшими и заложили взрывчатку. По последним данным, при расстреле морпехов их добивали выстрелами в голову.