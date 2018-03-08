наверх
08.03.201820:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Бойцы ВСУ открыли огонь друг по другу в Славянске

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (585)

    (обновлено: )1872162
    По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
    Ситуация в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В четверг два бойца ВСУ устроили стрельбу в городе Славянск, сообщает пресс-центр штаба АТО.

    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook
    Ты враг, я враг. О психологическом состоянии бойцов ВСУ

    Читайте также: Будни президента. При реальной опасности охрана будет стрелять на поражение

    "В городе Славянск Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", — говорится в сообщении.

    По информации военных, сейчас Нацполиция и военная служба правопорядка ВСУ проводят служебное расследование по данному факту.

    "Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности", — добавили в штабе.

    Ранее сообщалось, что 36-летний Литвиненко и еще три морских пехотинца были убиты в Широкино (Донецкая область) в здании бывшего санатория. По данным Генеральной прокуратуры Украины, они были убиты двумя сослуживцами, которые пытались скрыть преступление: подожгли здание с погибшими и заложили взрывчатку. По последним данным, при расстреле морпехов их добивали выстрелами в голову.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие