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    Киев

    Киевлянин стрелял по крышам, а попал в прохожего

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    По информации полиции, задержанный стрелял по ледяным крышам гаражей, однако пуля срикошетила. Орудие совершения преступления изъяли для проведения экспертизы.
    В Киеве полиция задержала мужчину, стрелявшего по крышам
    Facebook Полиция Киева

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Киевские полицейские задержали мужчину, который стрелял по обледеневшим крышам гаражей и случайно ранил прохожего, сообщила в среду пресс-служба столичной полиции.

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    По данным правоохранителей, инцидент произошел на территории гаражного кооператива. Киевлянин с помощью самодельного устройства случайно ранил мужчину.

    "Он пояснил, что стрелял по ледяным крышам гаражей, однако пуля срикошетила. Орудие совершения преступления изъяли для проведения экспертизы. Потерпевшего — 37-летнего местного жителя — госпитализировали", — говорится в сообщении полиции.

    Также сообщается, что правонарушитель задержан и доставлен в управление полиции. Заведно уголовное дело по статьям "умышленное легкое телесное повреждение" и "незаконное обращение с оружием".

    Facebook Полиция Киева
    В Киеве полиция задержала мужчину, стрелявшего по крышам

    ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева мужчина после конфликта с кассиром устроил стрельбу в супермаркете.

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