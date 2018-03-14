Киевлянин стрелял по крышам, а попал в прохожего

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Киевские полицейские задержали мужчину, который стрелял по обледеневшим крышам гаражей и случайно ранил прохожего, сообщила в среду пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на территории гаражного кооператива. Киевлянин с помощью самодельного устройства случайно ранил мужчину.

"Он пояснил, что стрелял по ледяным крышам гаражей, однако пуля срикошетила. Орудие совершения преступления изъяли для проведения экспертизы. Потерпевшего — 37-летнего местного жителя — госпитализировали", — говорится в сообщении полиции.

Также сообщается, что правонарушитель задержан и доставлен в управление полиции. Заведно уголовное дело по статьям "умышленное легкое телесное повреждение" и "незаконное обращение с оружием".

Facebook Полиция Киева В Киеве полиция задержала мужчину, стрелявшего по крышам

ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева мужчина после конфликта с кассиром устроил стрельбу в супермаркете.