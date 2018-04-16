В Луцке в пивном баре произошла стрельба

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В пивном баре в Луцке произошел конфликт, который перерос в драку со стрельбой, в результате которой пострадал один человек, сообщают "Волынские новости".

Об инциденте рассказал активист Автомайдана Сергей Кушнир, который стал свидетелем происшествия.

В пивном баре "0.5", который находится на улице Гордиюк в Луцке, двое мужчин напали на другого. Вспыхнула драка, в результате которой один из мужчин выхватил пистолет и открыл огонь по посетителям.

"Их попытались разнять, потому что там уже и стулья начали летать. Те, кто спровоцировали драку, задели людей на соседним столиком, а один из нападавших выхватил пистолет и выстрелил в мужчину, который отдыхал рядом", — сообщил Сергей Кушнир.

По его словам, стрелявшему мужчине было около 35 лет. Пистолет оказался травматическим, пострадавший получил травму. Участников драки задержали.

Ранее полиция сообщила, что взрыв гранаты произошел во время конфликта между компанией молодых людей и прохожим в парке Киото в Киеве, пострадали два человека.