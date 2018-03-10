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    Анатолий Онищук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Онищук: в Украине специфический рынок оружия
    08:38 05.02.2018
    340Криминальные войны в Украине
    Криминогенная ситуация в стране будет только усугубляться, пока государство не примет адекватные меры для этого, первой из которых должно быть принятие законе об обороте оружия, считает эксперт.
    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Людям "закручивают гайки". Эксперт о расширении полномочий Нацгвардии
    16:41 26.09.2017
    690
    Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, которые предпринимаются в связи с проведением массовых акций, силовикам могут дать возможность нарушать права граждан, заявил эксперт Анатолий Онищук.
    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Эксперт: обыски будут успешны только после возврата денег в бюджет
    07:32 25.05.2017
    267Всеукраинская облава на налоговиков
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил, что заявление Авакова и Матиоса о задержаниях по делу против Клименко – голословны, пока в казну не вернут деньги.
    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Провал реформы Нацполиции: крайними будут новые руководители - эксперт
    01:14 12.03.2017
    2368Взрыв в здании полиции в Ровно
    Эксперт по вопросам правоохранительной системы Анатолий Онищук в эфире ГС заявил, что новыми назначениями в Нацполиции Арсен Аваков спасается от ответственности за ее плохую работу.
    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Эксперт: среди награжденных Аваковым оружием - кумовья, братья и однопартийцы
    05:03 15.01.2017
    770Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    В Законе "О государственных наградах Украины" четко сказано, что именное огнестрельное оружие вручается представителям военных формирований. Об этом эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил в эфире ГС.
    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Онищук: отмывание денег - проблема номер один в Украине
    20:04 15.12.2016
    86
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" пояснил, почему для Украины было важно подписать соглашение о сотрудничестве с Европолом.
    Анатолий Онищук. Архивное фото
    На вершине системы МВД нет профессионалов - Онищук
    02:52 06.12.2016
    551Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил, что профессионалов, которые ушли из системы правоохранительных органов, максимально использует преступный мир.
    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Онищук: мы платим слишком высокую цену за реформу полиции
    17:42 05.12.2016
    931Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире ГС выразил сомнение относительно объективности расследования перестрелки между правоохранителями в Княжичах. По его словам, скорее всего, найдут "стрелочников".
    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Эксперт: в 2016 году полиция в Украине нанесла ущерба на миллионы гривен
    19:41 04.11.2016
    1276Взрыв в здании полиции в Ровно
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что полицейские в ДТП нанесли ущерба на миллионы гривен, поскольку их выпустили на дороги неподготовленными.
    Полиция Киева
    Эксперт: в Киеве раскрывают только 10% преступлений
    01:07 26.10.2016
    188Взрыв в здании полиции в Ровно
    По словам эксперта по вопросам правоохранительных органов Анатолия Онищука, ухудшение криминогенной обстановки в столице связано с тем, что полиция потеряла контроль над ситуацией.
    Главное управление Нацполиции в Киеве
    Рост преступности в Киеве: ситуация вышла из-под контроля полиции - Онищук
    12:29 25.10.2016
    1508Взрыв в здании полиции в Ровно
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что плохая раскрываемость стимулирует криминальный мир совершать квалифицированные преступления, при этом профессионалов для их расследования нет.
    День Нацполиции в Киеве
    Рада не поддержит закон о презумпции правоты полицейских – эксперт
    13:06 09.10.2016
    956Взрыв в здании полиции в Ровно
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире Голоса Столицы заявил, что общество и сами полицейские не готовы к закону о презумпции правоты полицейских.
    Автомобили патрульной службы полиции в Киеве
    Онищук: презумпция правоты полиции противоречит презумпции невиновности
    16:43 07.10.2016
    145Взрыв в здании полиции в Ровно
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что принцип презумпции правоты полицейского и принцип невиновности гражданина не могут действовать одновременно.
    В Днепре водитель застрелил патрульного
    В убийстве полицейских в Днепре виновата реформа МВД — Онищук
    10:34 26.09.2016
    1146Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Эксперт Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что причиной убийства патрульных полицейских при задержании превысившего скорость водителя стали ошибки, допущенные при реформировании МВД.
    Национальная полиция Украины
    Реформа в МВД привела к угрозе национальной безопасности - Онищук
    18:04 21.09.2016
    336День полиции: успех или провал?
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук сказал в эфире "ГС", что реформы должны обеспечить качество, а когда наоборот, происходит ухудшение ситуации с безопасностью, то этим должен заняться СНБО.
    Патрульные полицейские. Архивное фото
    Заложниками реформы милиции стали и граждане, и полицейские - эксперт
    11:27 19.02.2016
    226День полиции: успех или провал?
    Трагедию, когда полицейский застрелил пассажира BMW в ходе погони, можно было предугадать, считает эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук.
    Министерство внутренних дел Украины
    Правоохранительная система разбалансирована, возможен большой хаос – эксперт
    09:18 20.01.2016
    195Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук считает, что к переаттестации в правоохранительных органах набирается много вопросов. Старую систему разрушили, а новую не создали.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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