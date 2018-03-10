В Законе "О государственных наградах Украины" четко сказано, что именное огнестрельное оружие вручается представителям военных формирований. Об этом эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил в эфире ГС.
В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил, что профессионалов, которые ушли из системы правоохранительных органов, максимально использует преступный мир.
Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире ГС выразил сомнение относительно объективности расследования перестрелки между правоохранителями в Княжичах. По его словам, скорее всего, найдут "стрелочников".
Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что плохая раскрываемость стимулирует криминальный мир совершать квалифицированные преступления, при этом профессионалов для их расследования нет.
Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что принцип презумпции правоты полицейского и принцип невиновности гражданина не могут действовать одновременно.
Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук сказал в эфире "ГС", что реформы должны обеспечить качество, а когда наоборот, происходит ухудшение ситуации с безопасностью, то этим должен заняться СНБО.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".