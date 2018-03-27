наверх
27.03.201818:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.30+ 0.04
  • EUR32.65+ 0.22
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США женщина открыла огонь по фотографу, снимавшему ее дом

    (обновлено: )6801
    Фотографа отвезли в больницу с тяжелым ранением. Сейчас он подал судебный иск. Ответчиками по делу выступают женщина которая, по мнению фотографа, действовала неадекватно, так и агентство недвижимости, не предупредившее женщину о запланированной фотосъемке.
    Продажа недвижимости в США
    birdinflight

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Жительница Атланты Белинда Брукс открыла огонь из пистолета по фотографу Уитни Моррису, который должен был снять интерьер ее дома, сообщает PetaPixel. Мужчину наняло местное агентство недвижимости, в которое обратилась хозяйка жилища. Изначально фотосессия была запланирована на одну дату, но ее пришлось перенести. Агентство сообщило об этом Моррису, но владелицу дома не предупредило.

    Место стрельбы в Днепре
    Видео informator.ua
    В Днепре массовая драка под супермаркетом закончилась стрельбой

    Фотограф прибыл к дому Брукс около 9 часов утра и взял из специального ящика ключ от входной двери. В момент, когда Моррис открыл дверь, сработала сигнализация — ее услышала хозяйка дома. По словам женщины, в тот момент она не ждала посетителей — именно поэтому, испугавшись, схватила пистолет, выбежала из спальни и, увидев незнакомого мужчину, сделала несколько выстрелов в его сторону. Одна из пуль попала прямо в фотографа.

    Морриса отвезли в больницу с тяжелым ранением. Операция прошла успешно. Сейчас он подал судебный иск: ответчиками по делу выступают как сама Брукс, которая, по мнению фотографа, действовала неадекватно, так и агентство недвижимости, не предупредившее женщину о запланированной фотосъемке.

    Ранее сообщалось, что известный российский певец Витас устроил стрельбу из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Здание МИД Украины
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Андрей Золотарев
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?