В США женщина открыла огонь по фотографу, снимавшему ее дом

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Жительница Атланты Белинда Брукс открыла огонь из пистолета по фотографу Уитни Моррису, который должен был снять интерьер ее дома, сообщает PetaPixel. Мужчину наняло местное агентство недвижимости, в которое обратилась хозяйка жилища. Изначально фотосессия была запланирована на одну дату, но ее пришлось перенести. Агентство сообщило об этом Моррису, но владелицу дома не предупредило.

Фотограф прибыл к дому Брукс около 9 часов утра и взял из специального ящика ключ от входной двери. В момент, когда Моррис открыл дверь, сработала сигнализация — ее услышала хозяйка дома. По словам женщины, в тот момент она не ждала посетителей — именно поэтому, испугавшись, схватила пистолет, выбежала из спальни и, увидев незнакомого мужчину, сделала несколько выстрелов в его сторону. Одна из пуль попала прямо в фотографа.

Морриса отвезли в больницу с тяжелым ранением. Операция прошла успешно. Сейчас он подал судебный иск: ответчиками по делу выступают как сама Брукс, которая, по мнению фотографа, действовала неадекватно, так и агентство недвижимости, не предупредившее женщину о запланированной фотосъемке.

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