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    Алексей Бык

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Руслан Коцаба. Архивное фото
    Коцаба написал заявление на Быка из "Правого сектора"
    00:49 14.12.2017
    381Радикальный экстремизм охватил Украину
    Журналист Руслана Коцаба сообщил, что он подал заявление в Печерское отделение полиции Киева и в четверг утром намерен узнать, открыто ли производство.
    Лагерь пикетчиков
    Бухло и энергоблокада Крыма: от праздника до трупа
    10:01 05.12.2015
    14612Энергоблокада: Крым без электричества
    Тройная блокада Крыма позволила начальнику медицинского управления "Правого сектора" сделать просто удивительное открытие: пуля в голове, а остановилось сердце!
    Спецоперация силовиков в Бобовище под Мукачево
    В ПС заявили, что причастные к событиям в Мукачево бойцы в безопасном месте
    09:58 02.08.2015
    720Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Жизни бойцов "Правого сектора" угрожает опасность, поэтому любая информация об их местонахождении может причинить вред бойцам. "Мы ее не обнародуем", - заявили в организации.
    Уничтоженные машины на месте столкновения Правого сектора и милиции Мукачево
    В Мукачево погиб не мирный житель, а представитель Ланьо - ПС
    16:23 12.07.2015
    1117Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Согласно информации пресс-секретаря 13-го батальона "Правого сектора" Алексея Быка, сейчас милиция пытается склонить общественное мнение к тому, что погиб мирный житель.
    Митинг Правого сектора у АП в Киеве
    "Правый сектор" ставит блокпосты и грозится привезти в Киев своих бойцов
    15:50 12.07.2015
    3174Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Согласно информации, на житомирской трассе за Киевом уже появился блокпост. "Я думаю, что будут еще дополнительные блокпосты, если это понадобится", - сказал пресс-секретарь ПС.
    Уничтоженные машины на месте столкновения Правого сектора и милиции Мукачево
    События в Мукачево похожи на спланированную спецоперацию милиции - ПС
    15:38 12.07.2015
    1073Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    По словам пресс-секретаря 13-го батальона "Правого сектора" Алексея Быка, бойцы ПС действовали в рамках самообороны. Он заявил, что операция не могла проходить без ведома главы МВД Украины Арсена Авакова.
    Правый сектор
    "Правый сектор" объявляет бессрочную акцию протеста
    21:13 11.07.2015
    1977Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Акция протеста началась с 20 часов 11 июля. "Все патриоты, которым не безразлична судьба Украины, должны сегодня стоять с нами под Администрацией Президента," - сообщает пресс-секретарь 13-го запасного батальона ДУК "Правый сектор".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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