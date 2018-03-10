По словам пресс-секретаря 13-го батальона "Правого сектора" Алексея Быка, бойцы ПС действовали в рамках самообороны. Он заявил, что операция не могла проходить без ведома главы МВД Украины Арсена Авакова.
Акция протеста началась с 20 часов 11 июля. "Все патриоты, которым не безразлична судьба Украины, должны сегодня стоять с нами под Администрацией Президента," - сообщает пресс-секретарь 13-го запасного батальона ДУК "Правый сектор".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".