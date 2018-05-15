В Херсоне неизвестные ограбили ювелирный магазин. Полиция ведет погоню

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник в ТРЦ "Фабрика" неизвестные в балаклавах ограбили ювелирный магазин, сообщает издание Буква.

Полиция ввела в городе план перехват.

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"Налетчики уехали на внедорожнике. В преследовавший экипаж полиции бандиты стреляли. Правоохранители живы и никто не ранен. Автомобиль злоумышленников сгорел недалеко от поселка Инженерное (Октябрьский)", — сообщает издание.

Очевидцы в Facebook сообщают: "На трассе рядом с Жовтневым горит внедорожник и куча спецназа. Чудом проскочил — трассу сейчас перекрыли, спецназ и куча полиции…", "Проезжал в самый разгар событий. Это жесть просто! Стреляли с калашей походу, а у меня ребёнок и жена в машине".

Ранее сообщалось, в Приморском районе Одессы злоумышленники нагло отобрали у мужчины на улице три миллиона гривен.