Минобороны РФ показало кадры стрельбы высокоточными снарядами "Краснополь"

На кадрах, опубликованных ведомством, показаны дивизионная самоходная гаубица "Мста-С", высокоточный управляемый снаряд "Краснополь" калибра 152 миллиметра, подготовка к стрельбе и непосредственно момент выстрела. Отмечается, что точность попадания снаряда составляет не менее 95%.

В январе 2018 года Минобороны РФ сообщило, что в ходе спецоперации в Сирии высокоточным боеприпасом "Краснополь" была уничтожена обстрелявшая 31 декабря базу в "Хмеймиме" группировка террористов.

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Корректируемый артиллерийский снаряд комплекса управляемого вооружения "Краснополь" разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения. Предназначен для высокоточного поражения различных объектов. Его полет корректируется по лазерной отметке на цели аэродинамическими рулями. Может оснащаться реактивным двигателем либо донным газогенератором.