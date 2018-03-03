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    Возле Белого дома произошла стрельба

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    По информации Секретной службы США, врачи оказывают помощь мужчине, который выстрелил в себя. Движение пешеходов и автомобилей у Белого дома из-за происшествия ограничено.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный в субботу выстрелил в себя у ограды Белого дома, сообщает Секретная служба США.

    "Сотрудники Секретной службы задействованы в связи с сообщениями о человеке, который, предположительно, пострадал в результате огнестрельного ранения, причиненного себе у северной ограды Белого дома", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

    ​О других пострадавших не сообщается.

    По информации Секретной службы, врачи оказывают помощь мужчине, который выстрелил в себя. Движение пешеходов и автомобилей у Белого дома из-за происшествия ограничено.

    ​По данным пресс-службы Белого дома, об инциденте уже доложили президенту Дональду Трампу. В настоящее время глава государства находится в своей резиденции во Флориде и собирается вернуться в Вашингтон только во второй половине дня в субботу.

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    Ранее сообщалось, что учитель устроил стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате инцидента дети не пострадали и находятся вне опасности, преподавателя задержали, а работа учреждения была временно приостановлена.

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