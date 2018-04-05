В Херсоне у СБУ пытались отбить арестованного крымского депутата

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Херсоне на площади Свободы в четверг произошла стрельба. В результате инцидента был ранен один мужчина. Предположительно, инцидент заключался в том, что группа лиц напала на работников Службы безопасности Украины и попыталась освободить задержанного депутата Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина, сообщает пресс-служба полиции.

Стрелок сделал несколько выстрелов и сбежал с места происшествия на автомобиле Nissan. В городе был введен план Перехват и за 30 минут подозреваемого задержали на выезде из Херсона. Правонарушителем оказался ранее не судимый 33-летний местный житель. При нем в салоне авто нашли орудие преступление — охотничье ружье.

Полиция открыла дело по ст.15 и ст.115 Уголовного кодекса — покушение на убийство. Пострадавший мужчина с огнестрельным ранением сейчас находится в больнице, его жизни угрозы нет.

Площадь Свободы расположена в 500 метрах от здания, в котором расположен Херсонский городской суд. Постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин уточнил в Facebook, что в херсонском суде сегодня должны были избрать меру пресечения Осьминину, но его попытались отбить у сотрудников СБУ.

Нацполиция Херсонской области В центре Херсона мужчина устроил стрельбу

"Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отбить у работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанного на КПВВ человека, очевидно активно задействованного в установлении оккупационной власти в Крыму, "депутата" оккупационного органа власти в Евпатории, по которому избирали меру пресечения в херсонском суде. С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которое приводит к подобному поднятию головы российской пятой колонны в районах приближенных к Крыму", — написал представитель президента.

Нацполиция Херсонской области В центре Херсона мужчина устроил стрельбу

СБУ задержала Осьминина 3 апреля в пункте пропуска Чаплынка на админгранице с Крымом. Он ехал к родственникам. Осьминину сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Ранее сообщалось, что днем 5 апреля в одном из районов Запорожья силовики провели учения по освобождению заложников. Тактические занятия сопровождались взрывами и стрельбой в частном секторе.