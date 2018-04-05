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    Происшествия

    В Херсоне у СБУ пытались отбить арестованного крымского депутата

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (353)

    (обновлено: )33301
    Стрелок сделал несколько выстрелов и сбежал с места происшествия на автомобиле Nissan. В городе был введен план Перехват и за 30 минут подозреваемого задержали на выезде из Херсона. Правонарушителем оказался ранее не судимый 33-летний местный житель.
    В центре Херсона мужчина устроил стрельбу
    Нацполиция Херсонской области

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Херсоне на площади Свободы в четверг произошла стрельба. В результате инцидента был ранен один мужчина. Предположительно, инцидент заключался в том, что группа лиц напала на работников Службы безопасности Украины и попыталась освободить задержанного депутата Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина, сообщает пресс-служба полиции.

    Учения по освобождению заложников в центре Запорожья
    Видео "Время новостей"
    В центре Запорожья провели учения со стрельбой и взрывами

    Стрелок сделал несколько выстрелов и сбежал с места происшествия на автомобиле Nissan. В городе был введен план Перехват и за 30 минут подозреваемого задержали на выезде из Херсона. Правонарушителем оказался ранее не судимый 33-летний местный житель. При нем в салоне авто нашли орудие преступление — охотничье ружье.

    Полиция открыла дело по ст.15 и ст.115 Уголовного кодекса — покушение на убийство. Пострадавший мужчина с огнестрельным ранением сейчас находится в больнице, его жизни угрозы нет.

    Площадь Свободы расположена в 500 метрах от здания, в котором расположен Херсонский городской суд. Постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин уточнил в Facebook, что в херсонском суде сегодня должны были избрать меру пресечения Осьминину, но его попытались отбить у сотрудников СБУ.

    Нацполиция Херсонской области
    В центре Херсона мужчина устроил стрельбу

    "Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отбить у работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанного на КПВВ человека, очевидно активно задействованного в установлении оккупационной власти в Крыму, "депутата" оккупационного органа власти в Евпатории, по которому избирали меру пресечения в херсонском суде. С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которое приводит к подобному поднятию головы российской пятой колонны в районах приближенных к Крыму", — написал представитель президента.

    Нацполиция Херсонской области
    В центре Херсона мужчина устроил стрельбу

    СБУ задержала Осьминина 3 апреля в пункте пропуска Чаплынка на админгранице с Крымом. Он ехал к родственникам. Осьминину сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

    Ранее сообщалось, что днем 5 апреля в одном из районов Запорожья силовики провели учения по освобождению заложников. Тактические занятия сопровождались взрывами и стрельбой в частном секторе.

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